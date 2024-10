Varejistas esperam faturamento de até 25% na Black Friday em Belém

Após a movimentação do Círio, varejistas de Belém já se preparam para a Black Friday, que cai em 29 novembro neste ano. No caso do empresário Fabrizio Guaglianone, que atua nos setores de moda, alimentação e bebidas, a preparação passa pelo planejamento de promoções mais agressivas e investimentos em publicidade. A expectativa dele e de outros lojistas ouvidos pelo Grupo Liberal é de um crescimento de até 25% no faturamento, variando de acordo com cada segmento.

Fabrizio explica que existem expectativas de faturamento diferentes para cada um de seus negócios. No caso de alimentação, seria algo em torno de 5% a 7%, considerando a situação atual de estoque e o comportamento do mercado de maneira geral. A expectativa deste ano se baseia na experiência do ano anterior, quando o faturamento ficou em 5%, por isso, estimam superar esse número.

O empresário também atua comercializando roupas e artigos esportivos. Nesse ambiente, se apresenta mais otimista, com uma expectativa de faturamento em torno de 7% a 10%. Quanto à preparação para alcançar esses rendimentos, ele descreve uma série de ações importantes a seguir, com uma atenção especial para a comunicação com o cliente, presencial e virtualmente, através das plataformas digitais.

“O primeiro ponto que todo mundo tem que observar são aqueles produtos que já estão no seu ciclo de vida e merecem um rebaixamento de preço bem agressivo, o segundo é a preparação dos funcionários, para que possam entender os seus estoques, entender os produtos que vão entrar nessa campanha e de fato serem bem atrativos nesse atendimento, junto com isso o marketing, para que os clientes entendam que tipos de produtos, que tipos de ofertas, qual percentual máximo que eles vão receber nesses produtos e certamente são produtos que terão percentuais bem significativos”, explica Fabrizio.

Apesar do habitual, para escapar um pouco do contexto de Black Friday, apenas com a queima de estoque, o empresário destaca que tem feito conversas com seus fornecedores para que também haja produtos novos, mas com ofertas atraentes nesse período. A venda de vinhos em oferta no seu restaurante deve garantir parte dessas novidades. “A gente trabalha muito com vinhos na época do Black Friday, então são produtos que a gente incentiva e trabalha com os fornecedores para termos promoções diferenciadas para os consumidores”, afirma.

Análise especializada

Para a assessora econômica da Federação do Comércio de Bens, de Serviços e De Turismo do Estado do Pará (Fecomércio), Lucia Lisboa, a expectativa de vendas em Belém é positiva, entretanto, vale atentar à particularidade da cidade. Ela explica que os consumidores já gastaram demais com as celebrações do Círio de Nazaré, que antecede a Black Friday. Com base em séries históricas de estatísticas anteriores, a Fecomércio estima que, provavelmente, mais de 55% a 60% dos consumidores tenham intenção em procurar produtos com boas ofertas.

“As sondagens demonstram que a demanda por produtos depende muito do perfil de cada consumidor. Há consumidores que esperam à época Black Friday para trocar produtos por novas edições ou versões ou comprar o que desejam há um tempo ou simplesmente aproveitar as promoções e outros, como por exemplo, adiantar as compras de natal”, afirma.

Outros exemplos

Com uma expectativa semelhante, o empresário do ramo de alimentação, José Fonteles, representa uma franquia de cookies em Belém e explica que almeja um crescimento de 15% a 25% no faturamento, com a Black Friday deste ano. Na sua preparação, destaca que as promoções já aprovadas para o período devem iniciar antes do período de queima de estoque para aquecer as vendas e atrair clientes. Sua principal estratégia é propiciar um ambiente de compras onde o cliente pague menos e leve mais.

“A expectativa é boa, a gente teve um Círio que já movimentou e esperamos que o fim de ano também seja. São os três meses do ano que geralmente movimentam as vendas, a visita em loja e o faturamento”, afirma.

Para o cirurgião-dentista Vinícius Lobo, a Black Friday é uma oportunidade de diversificar a carta de vinhos que experimenta quando vai a um restaurante. A programação é feita com um grupo de amigos. “Ficamos sabendo sobre a promoção que vai ter e achamos super interessante”.