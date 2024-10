Lojas de Belém iniciam vendas para Natal; gerente espera 90% de aumento de clientes

A temática de 2024 é “Magia do Natal” e todas as 41 lojas, além do site, já estão no clima do ‘papai noel’, segundo Simoni Guedes, gerente de Marketing de uma rede de lojas de variedades de Belém. A preparação para as vendas natalinas aconteceu neste mês. “Cada ano que passa as pessoas antecipam mais as compras. Esse ano, no início de outubro, já começamos a disponibilizar espaços na loja e o acessível do cliente foi total”, conta.

Conforme o gerente de Marketing, a expectativa é que a loja tenha um crescimento de 20% de procura em relação ao ano anterior. “As novidades já estão nas lojas. É muito importante que as pessoas (tanto quem vai decorar a sua casa quanto o seu negócio) já façam logo as compras”, afirma.

Embora o preço dos produtos em outubro seja o mesmo em dezembro, Simoni Guedes aconselha a antecipação das compras. “Não que sejam mais baratos, mas parte dos produtos não vão chegar até novembro e dezembro, sabe? São produtos com quantidades mais reduzidas e não têm ajustes”, revela.

Para as vendas de Natal, o gerente afirma que a loja busca contratações temporárias no período. “Para agilizar o atendimento ao cliente na procura e escolha dos produtos, além da organização e exposição e também no processo de caixa e embalagens”, detalha.

Segundo Alessandra Fróes, gerente de vendas de uma loja referência em produtos de Natal, houve um aumento de 90% na demanda no período. A loja, localizada no centro de Belém, começa a se preparar desde fevereiro, quando ocorrem as feiras de decoração em São Paulo. No entanto, conforme Fróes, a loja recebe os produtos apenas em setembro.

De acordo com o gerente, é a partir de outubro que as vendas de Natal começam a crescer em Belém. “Logo depois do Círio”, revela. A loja já teve três contratações temporárias até o momento. Para Alessandra Fróes, vale a pena o consumidor se antecipar nas compras. “Para aproveitar os lançamentos e novidades de Natal, para não deixar para última hora e ficar sem produtos”, justifica.

O gerente, contudo, nega que os preços dos itens natalinos sejam mais baratos em outubro. “Trabalhamos com produtos de qualidade, selecionados para atender os mais diferentes públicos”, explica o gerente.

(Igor Mota / O Liberal)

Renata Sizo, administradora e proprietária de uma loja de artigos domésticos de Belém, afirma que a preparação das vendas de produtos de Natal começa no início do ano. “Nós viajamos pra várias feiras, lançamentos vários. Eles são comprados desde o início de cada ano, então há uma preparação praticamente anual.

Segundo ela, há uma tradição de lançar os itens natalinos logo após o Círio de Nazaré. “A gente espera passar o Círio e a gente dá a nossa largada dos produtos de Natal”, conta. Para a administradora, vale a pena os clientes se anteciparem para comprar as novidades do lançamento.

Há um aumento em torno de 30% a 40% nas vendas da loja só com os produtos natalinos, segundo Sizo. “Da feita que a gente lança o Natal, há uma mudança no astral da loja. A gente propõe o andar todo de produtos natalinos e é imediatamente que começa o aumento das vendas”, reforça a empreendedora.