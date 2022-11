Feriado da Proclamação da República é de tranquilidade nos espaços de lazer de Belém

A manhã de terça-feira (15), feriado da Proclamação da República, foi de tranquilidade nos espaços de lazer de Belém. O sol e o clima amenos deixaram os comerciantes informais da Praça da República, localizada no bairro da Campina, com boas expectativas, já que o local é um dos símbolos da data. Mas a movimentação foi abaixo do esperado. No fim da manhã, o cenário era de alguns ambulantes e pequenos grupos de pessoas, incluindo casais e pais que aproveitaram a folga para passear com as crianças.

Ocivaldo Lima vende brinquedos de bolhas de sabão na Praça da República aos domingos e feriados. Nesta terça, ele chegou às 7h ao local e aguardava uma manhã movimentada e de boas vendas, mas o ambulante se frustrou. “Desde cedo o movimento está assim, devagar. Eu espero completar a minha renda com esse trabalho, já que vivo de benefício devido a uma deficiência física, mas desde antes da pandemia as vendas já não são as mesmas. Hoje acabou sendo ainda pior”, contou.

Já a aposentada Silvia Carvalho, que vende brinquedos na praça já há um ano, também aos domingos e feriados, se surpreendeu negativamente com o baixo público na praça, especialmente porque o comércio funcionou normalmente, o que poderia favorecer o movimento. Ela acredita que o motivo seja que muitas pessoas emendaram desde o final de semana e aproveitaram para viajar. “Mas continuamos na luta. Foi abaixo do esperado, mas vamos levando a vida. Domingo eu estou aqui de volta”, disse ela, esperançosa.

Dia de passeio com a família

Mas a praça ainda foi opção para alguns grupos de pessoas, como foi o caso do Edson Carvalho, que levou os dois filhos Henrique e Heitor. Edson conta que a proximidade de onde a família mora e a extensão da praça foram os motivos da escolha do local para a curtição do feriado. “É uma praça com uma área maior para as crianças brincarem, tem espaço para correrem e se divertirem em segurança, e eu consigo ficar despreocupado. Diferente de outras praças que têm área menor e proximidade da pista”, destacou.

Cenário um pouco diferente foi percebido no Mangal das Garças. Ainda que sem grandes aglomerações, o movimento no parque zoobotânico foi um pouco mais intenso. O espaço com características de natureza, com diversidade de flora e animais silvestres livres pelo ambiente, em pleno centro da capital, foi a escolha de muitas famílias neste feriado. Fernando Borges, que vende picolé no Mangal nos finais de semana e feriados, comemorou. “Esse feriado está ótimo, bastante gente hoje, muitas vendas”, destacou ele.

Gabriela Etma aproveitou para levar as irmãs mais novas, Bianca e Beatriz, e a mãe Ana para apreciar as belezas do lugar. “Viemos para o Mangal porque é dos nossos lugares prediletos em Belém. Aqui, a gente sente uma tranquilidade, uma paz, eu digo que nem parece que estamos no centro de Belém. As crianças conseguem se divertir, porque tem os animais, tem várias opções para elas brincarem e para a gente também aproveitar. Chegamos cedo e já nos programamos para tomar café e almoçar por aqui mesmo. Eu digo que, aqui, não tem hora para ir embora, a gente aproveita o dia inteiro”, disse Gabriela.