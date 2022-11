Veja o que abre e o que fecha no feriado de Proclamação da República em Belém

Por conta do feriado de Proclamação da República celebrado na próxima terça-feira (15) e do ponto facultativo do Dia do Servidor Público no âmbito municipal e estadual — que foi transferido do dia 28 de outubro para 14 de novembro — diversos serviços privados, repartições públicas e pontos de lazer, em Belém e Região Metropolitana terão o horário de funcionamento alterado. Alguns locais terão escala especial, já outros não funcionarão. Confira o que abre e o que fecha nestas duas datas.

Supermercados

Os supermercados da Grande Belém irão funcionar normalmente. Cada estabelecimento poderá definir o horário de funcionamento específico, se for o caso.

Lotéricas

O Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa) informou que as casas lotéricas poderão abrir de acordo com a determinação de cada empresário.

Lazer

Na segunda-feira (14), o Espaço São José Liberto estará fechado para manutenção semanal e na terça (15) funcionará de 10h às 14h, com todas as lojas de jóias e do Espaço Moda abertas ao público.

Estação das Docas

Na terça, a Estação das Docas estará aberta ao público de 10h até 00h. A entrada é gratuita. O complexo funciona diariamente nos seguintes horários: às segundas e terças das 10h à meia-noite; às quartas, das 10h até 01h; de quinta a sábado, das 10h às 2h da madrugada, e aos domingos, das 09h à meia-noite.

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

O Parque estará aberto, excepcionalmente, tanto na segunda-feira (14), quanto no feriado do dia 15 (terça-feira). A visitação pode ser feita de 8h às 18h, com entrada franca. Oficialmente o Mangal das Garças funciona de terça a domingo, das 08h às 18h, e fecha às segundas para manutenção.

Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"

O Parque do Utinga estará aberto excepcionalmente na terça-feira (15), das 6h às 17h. Na quarta-feira (16), o espaço estará fechado para manutenção semanal.

A partir de quinta-feira, 17 de novembro, o Parque funcionará no horário habitual, de quarta a domingo, de 6h às 17h, fechando às terças para manutenção.

Estações Cidadania

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que os atendimentos estarão suspensos nas Estações Cidadania localizadas em Ananindeua, Belém, Parauapebas, Marabá, Santarém e Tucuruí nas próximas segunda (14) e terça-feira (15).

A medida está amparada no decreto n° 2.136, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de nº 34.839. Os atendimentos serão retomados já na quarta-feira (16), conforme o agendamento prévio e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas Estações.

Prefeitura de Belém

Quanto aos serviços municipais, a população poderá contar com os serviços essenciais de atendimento à população e também os de fiscalização durante a segunda-feira.

Veja o que funciona:

Departamento de Feiras, Mercados e Portos, da Secretaria Municipal de Economia;

Unidades de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde: Central de Leitos, unidades de Pronto-Atendimento e Hospital Geral de Mosqueiro;

Central de Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

Hospitais municipais de Urgência e Emergência Mário Pinotti (14 de Março) e Humberto Maradei (Guamá);

Urgência e emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb);

Departamento de Vigilância em Saúde;

Cemitérios;

Departamento de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Saneamento;

Setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém;

Serviços de Proteção Social Especial de Média e alta complexidade;

Rede de abrigos e casa de passagem do município;

Serviços de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes, para mulheres vítimas de violência, e para adultos e famílias em situação de rua;

Setor de Calamidade e Emergência;

Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua;

Unidades de Plantão da Fundação Papa João XXIII;

Conselhos tutelares;

E os serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém.

Shopping centers

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas: das 11h às 21h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Lazer e entretenimento: das 11h às 22h

Cinema, restaurantes, teatro, academia e crossfit: de acordo com a programação

Castanheira Shopping

Lojas: das 11h às 21h

Praça de alimentação e parque infantil: das 11h às 22h

Cinema e academia: de acordo com a programação

Shopping Metrópole

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Alimentação e lazer: 12h às 22h

Laboratório: fechado

Cinema: de acordo com a programação

Boulevard Shopping

Lojas e Quiosques: das 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: das 11h às 22h

Restaurantes: das 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação

Parque Shopping

Lojas: das 11h às 21h.

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Restaurante: das 11h30 às 22h30

Cinema: de acordo com a programação

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)