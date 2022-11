Veja quanto custa viajar para os principais destinos do Pará nesse feriado prolongado de novembro

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) publicou, nesta sexta-feira (11), o preço das passagens dos transportes para os municípios paraenses mais procurados para o feriado prolongado da Proclamação da República.

O principal meio de deslocamento é o terrestre. Muitos paraenses devem pegar a estrada de carro ou de ônibus. Por isso, a entidade realizou a pesquisa no Terminal Rodoviário de Belém nesta quinta-feira (10) e na sexta-feira (11), e constatou que as passagens intermunicipais estão mais caras em comparação ao mesmo período em 2021.

No caso do Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros, o Dieese explica que o reajuste foi de 10,06% em relação ao mesmo período do ano passado e que foi autorizado pelo Governo do Estado, por meio da Resolução da ARCON/PA nº 01/2022, e publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.955 do dia 03 de maio de 2022. A medida entrou em vigor no dia 09 de maio do mesmo ano.

Confira os valores das passagens para os principais destinos do Pará

Abaetetuba: R$ 30,61;

Barcarena: R$ 25;

Bragança: R$ 64,46;

Cametá : R$ 77,46 (com a travessia);

Capanema: R$ 48,61;

Castanhal: R$ 18;

Colares: R$ 30;

Marudá: R$ 42,50;

Mosqueiro: R$ 6,40 (ônibus urbano fora do Terminal administrado pela Prefeitura) e R$ 13,00 (Ônibus Intermunicipal da linha regular dentro do terminal rodoviário;

Salinas: R$ 65;

São Caetano de Odivelas: R$ 31,50;

Vigia: R$ 26;

Marabá: R$ 158,70;

Tucuruí: R$ 131,02 (diurna e noturna).

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali).