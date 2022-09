Voo entre Belém e Flórida: saiba os preços, dias e horários dos voos

A companhia Azul Linhas Aéreas iniciou nesta quinta-feira (22), a venda de passagens aéreas do voo que ligará Belém a Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), a partir de 16 de dezembro deste ano.

Com a operação, a Azul passa a conectar os clientes da capital do Pará em voos diretos para os Estados Unidos, sem necessidade de conexões em outras regiões do País. As viagens serão realizadas quatro vezes na semana, em aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 174 passageiros.

VEJA MAIS

Quais os dias e horários dos voos de Belém para Flórida?

Belém - Fort Lauderdale (Flórida) (Saída às 12h45 e chegada às 17h15): Segundas, quartas, sextas e domingos.

(Saída às 12h45 e chegada às 17h15): Fort Lauderdale (Flórida) – Belém (Saída às 21h e chegada às 04h40): Terças, quintas, sábados e domingos.

Qual o preço das passagens dos voos de Belém para Flórida?

De acordo com simulação feita no site da Azul, as passagens apresentaram os seguintes valores:

Ida dia 16/12 : a partir de R$ 8.119,85 (voo direto, tarifa simples, sem despachar bagagem) | duração 6h30

: a partir de (voo direto, tarifa simples, sem despachar bagagem) | duração 6h30 Volta dia 20/12: a partir de R$ 3.798,09 (voo direto, tarifa simples, sem despachar bagagem) | duração 5h40

Total: R$ 11.917,94

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).