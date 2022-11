Cinco filmes para assistir no feriado; confira a lista

15 de novembro, proclamação da República. Um feriado no meio da semana, para quem não sabe qual programação fazer na cidade, foram selecionados cinco dicas de filmes dos gêneros variados para curtir no conforto do lar, com aquele combo: pipoca + streaming. Confira as dicas de filmes que a equipe da Redação Integrada de O liberal separou.

Uma quedinha de Natal, disponível na Netflix. (Reprodução / Divulgação)

1. Uma quedinha de Natal

Para quem deseja relaxar a mente e curtir um filme levinho com a temática do Natal e cheio dos clichês românticos, típicos das comédias românticas, "Falling for Christmas" ou como ganhou o título brasileiro "Uma Quedinha de Natal" é a opção ideal. Para quem assistiu "Meninas Malvadas", tem uma referência no filme, com a atriz protagonista Lindsay Lohan. O filme é de 2022 e está disponível na netflix e é um dos lançamentos do mês.

Confira o trailer:

Enola Holmes 2, disponível na Netflix. (Reprodução / Divulgação)

2. Enola Holmes 2

Se a sua pegada é de aventura, Enola Holmes 2 é uma boa escolha. Para quem não assistiu o primeiro, já pode aproveitar a dica e maratonar. Mas na continuação do filme Enola vivencia seu primeiro caso oficial como detetive e precisa encontrar uma garota desaparecida. É claro que ela conta com a ajuda dos amigos e do irmão, Sherlock. O filme é de 2022, está disponível na Netflix e é lançamento do mês de novembro.

Confira o trailer:

Filme Garota do século 20, disponível na Netflix. (Reprodução / Divulgação)

3. Garota do século 20

Para quem gosta de romance, mas com uma pegada dramática, o filme "Garota do século" é daqueles filmes que te faz apaixonar e ao mesmo tempo segurar as lágrimas e enxugá-las. Ele conta a história que se passa em 1999. A protagonista vigia um rapaz para a melhor amiga, até que ela também começa a vivenciar o seu primeiro amor. O filme tem momentos de aventuras, boas risadas e suspiros. Pode ser visto na netflix, e é um dos destaque do catálogo de outubro, lançado este ano.

Confira o trailer:

Marighella é um filme de 2021 disponível no Globo Play. (Reprodução / Divulgação)

4. Marighella

Se você já gosta de filmes que trazem fatos históricos, Marighella apresenta uma face do Brasil do período da Ditadura Militar. O título faz referência ao jovem comandante de um grupo de guerrilheiros contra o regime ditatorial, Carlos Marighella. Marighella é interpretado pelo ator e cantor Seu Jorge. Na história ele tenta divulgar sua luta contra a ditadura para o povo brasileiro, mas a censura da época desacredita a revolução. O principal opositor é Lúcio, policial que o rotula como inimigo público do país. O filme é de 2021 e está disponível na Globo Play.

Confira o trailer

Medida Provisória, filme de 2022 disponível na Netflix. (Reprodução / Divulgação)

5. Medida Provisória

Quem curte filmes de ficção científica e drama, Medida provisória tem tudo para prender a atenção. O filme é de 2022 e também é o primeiro longa-metragem dirigido pelo ator, diretor e escritor Lázaro Ramos. A narrativa do filme aborda um Brasil distópico, onde uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, o governo brasileiro resolve decretar uma "medida provisória", o que provoca uma reação imediata no Congresso Nacional. Aprovam uma medida que obriga os cidadãos negros a se mudar para a África com a justificativa de "retomar" as suas origens. A medida afeta a vida de todos, mas diretamente o casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antônio (Alfred Enoch), além de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento. O filme é um lançamento de 2022, muito apreciado no cinema e agora disponível na Globo Play.

Confira o trailer