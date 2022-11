Prefeitura mantém funcionamento de serviços essenciais durante o feriado

Durante o ponto facultativo da próxima segunda-feira, 14, e o feriado da Proclamação da República, 15, na terça-feira, os órgãos públicos responsáveis por serviços essenciais funcionarão normalmente em Belém, como é o caso de hospitais e algumas unidades de saúde.

Ao longo do feriado prolongado as Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), a Central de Leitos, do Departamento de Vigilância em Saúde (Devs), o Hospital Geral de Mosqueiro, a Central de Ambulância 192 (Samu), os Hospitais do Pronto Socorro Municipal do Guamá e da 14 de Março, bem como unidades com serviços de urgência e emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb) continuarão atendendo a população.

A administração municipal também manterá o trabalho de fiscalização do Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon), o Departamento de Resíduos Sólidos (Dres) da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e os cemitérios do município.

Além disso, toda a rede de assistência social da capital continuará atendendo às populações vulneráveis por meio dos serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade; da Rede de Abrigos e Casa de Passagem; dos serviços de acolhida em abrigo para crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência, adultos e famílias em situação de rua. O Setor de Calamidade e Emergência (Sicape), os conselhos tutelares, o Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua e as unidades de Plantão da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) também estão incluídos na lista.

Em todos os órgãos, as equipes trabalham sob o regime de escala ou de plantão.