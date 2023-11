'Resistência Negra': série documental apresenta a luta do povo negro no Brasil

A série documental “Resistência Negra”, que aborda a luta e resistência preta no Brasil, é pautada em diversos temas que fazem parte da história desse povo, como religião, política, trabalho e cultura. A obra é Original Globoplay e estreia hoje (20), no Dia da Cosnciência Negra.

Com apresentação de Larissa Luz, cantora, atriz e apresentadora, e do rapper Djonga, a série foi idealizada pelo professor doutor e babalaô Ivanir dos Santos. Com cinco episódios, “Resistência Negra” tem como base o simbolismo de um barracão de escola de samba em preparação para entrar na avenida. Assim, os varioados setores relatam, enquanto desfilam, as histórias sobre a resistência do povo negro no Brasil.

Emília do Patrocínio, Zumbi dos Palmares, Benedita da Silva e Carolina Maria de Jesus são alguns dos nomes relembrados e ilustados, com suas trajetórias contadas sob o ponto de vista deles. Pesquisadores, membros da luta do movimento negro e figuras ancestrais apresentam o enredo da série. Em entrevistas inéditas, Eruca Malunguinho, Conceição Evaristo e Julio de Sá compartilham suas experiências.

A contextualização de conquistas e marcos políticos, sociais, culturais e civis fazem parte da trama. São apresentados na série as emendas de direitos trabalhistas a empregadas domésticas; os artigos constitucionais que descriminalizam a capoeira no Brasil; e as leis que libertaram os escravos no país, tornaram o racismo e as perseguições a religiões de matriz africana crime e certificaram as cotas raciais e socioeconômicas no ingresso ao ensino superior.

Os episódios de “Resistência Negra” acompanham o processo de construção de um carro alegórico no barracão, que torna-se o fio condutor da história. A série mostra desde o momento em que africanos escravizados eram trazidos à força ao Brasil, passando por suas formas de resistência - como os quilombos - e chegando aos dias atuais. Música, dança e manifestações religiosas são parte da identidade negra relatada na trama. Além disso, a educação também é apresentada como objeto crucial para a formação de um futuro promissor.