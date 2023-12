Saiba os feriados de 2024 após a inclusão do Dia da Consciência Negra

Na última quinta-feira (21) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que torna feriado nacional o Dia da Consciência Negra. Com isso, trabalhadores e estudantes brasileiros ganham mais um dia de folga no ano que vem. Porém, o novo feriado a quantidade de folgas que podem ser prolongadas junto com fins de semana em 2024, que, ao todo, serão três: Dia da Confraternização Universal (1 de janeiro, segunda), Paixão de Cristo (29 de março, sexta) e Proclamação da República (15 de novembro, também sexta).



O novo feriado vai cair, em 2024, numa quarta-feira, 20 de novembro. Além dos feriados nacionais, cada estado brasileiro possui as próprias datas comemorativas, que podem ou não garantir um descanso maior, assim como os municípios.



Confira abaixo as folgas que abarcam o país inteiro. Em 2024, muitas delas vão cair em fins de semana:



Feriados nacionais

1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).

Em 2024, o Carnaval acontecerá no mês de fevereiro entre os dias 10 e 13, no sábado, domingo, segunda e terça-feira.

