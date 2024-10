Black Friday 2024: Veja as 10 categorias de produtos mais procuradas no Mercado Livre

O Mercado Livre já iniciou os preparativos para mais uma Black Friday, época em que o preço dos produtos cai bastante em comparação a outros períodos do ano. Em coletiva virtual a jornalistas nesta segunda-feira (21), a empresa divulgou alguns números sobre o período promocional. Para 2024, a empresa, junto do Mercado Pago, vão disponibilizar R$ 55 milhões de reais em cupons de descontos, além de outros benefícios.

Na pesquisa “Panorama do Consumo | Black Friday 2024", feita entre os dias 1 e 15 de outubro e que contou com 27 mil respostas, 85% dos participantes revelaram que pretendem comprar na Black Friday deste ano. Abaixo, veja as principais categorias de produtos que devem ser mais procuradas na plataforma durante o período promocional, que iniciou nesta segunda-feira (21) e vai até o final de novembro.

Top 10 categorias

Eletrodomésticos; Casa e Decoração; Eletrônicos; Celulares e acessórios de telefonia; Moda; Acessórios para veículos; Supermercado; Beleza e cuidados pessoais; Esportes e fitness; Ferramentas e bricolagem.

Neste ano, o segmento de Beleza ganhou destaque ao subir duas posições no ranking de preferências, evidenciando o aumento do interesse por essa categoria na plataforma. Além disso, a pesquisa revelou que sete a cada 10 pessoas já sabem o que vão comprar, enquanto 30% estão em busca dos "achadinhos".

Produtos mais procurados

84% das pessoas pretendem comprar itens de Moda, sendo estes:

Calçados; Moda Casual; Moda Infantil; Moda Fitness; Moda Praia.

75% das pessoas pretendem comprar itens de Beleza, sendo estes:

Perfumes; Cabelo; Cuidado com a pele; Maquiagem; Higiene pessoa.

58% das pessoas pretendem comprar itens de Supermercado, sendo estes:

Mercearia (itens básicos); Alimentos saudáveis; Limpeza e Higiene; Alimentos; Bebidas alcoólicas e doces.

Para pagar as compras, 54% dos consumidores disseram que pretendem usar cartão de crédito, sendo:

32% em parcelamentos em até 3 vezes;

37% em parcelas de 6 vezes;

25% em parcelamentos de 12 vezes;

6% em parcelas de mais de 12 vezes.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)