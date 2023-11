Procon divulga lista de sites que devem ser evitados na Black Friday; veja

Nesta sexta-feira (24), será a Black Friday e o Procon de São Paulo divulgou uma lista de sites que devem ser evitados pelos consumidores.

O ranking considera 78 empresas que tiveram reclamações de consumidores registradas no Procon-SP e foram notificadas, porém, não responderam ou não foram encontradas.

De acordo com o Procon, o consumidor que tiver dúvidas pode procurar o órgão de sua cidade ou um dos canais de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor.



Lista de sites que devem ser evitados na Black Friday

Site Empresa/Responsável 123importados.com 123multiofertas.com.br 123multiofertas.net Acessivelmodasbras.com.br agachecomercial.net ascarishop.com bmjbaby.com.br boavistaacabamentos.com brasilmagazine.com brezzy.com.br caixamisteriosa.com casadonatebrasil.com casakith.com.br casamagazinebrasil.com centroofertas.com.br Cintosbyhi.com.br cogumeloshop.com comandantedasofertas.com compufree.com.br dbellestore.com Descontosbrasileiro.com dutrametais.com dutrametais.com equipamentosrodrigues.com everestgroup.com.br fabricaauthenticite.com fabricashoes.com.br fazeventossp.com.br feme.com.br flystorebrasil.com.br frozenshop.com.br Gelniche.com.br gigavarejo.com.br hofferta.com iluminim.com.br Lbashop.com.br leggingbrasil.com leggingbrasil.com leggingbrasil.com.br lewadoimports.com liquidashoes.com.br logusapostilas.com lojaatlantis.com lojabestvarejos.com lojacondi.com lojadigivarejista.com lojadubaiimports.com.br lojaskd.com.br lojavitesse.com Lovelybox.com.br luadishop.com.br luxdecoracoes.com.br magazineal.com magazinedosatacados.com magazinestore.com magazinmulher.com.br mobyeletro.com nuvemdedescontos.com ofertastore.com offthewall.com.br Outletdasfraldas.com.br peixeurbano.com.br pneusdrive.com.br premierexclusive.com.br rocklin.com.br Rosafashion.com.br saldaocarioca.com.br Santolarmoveis.com.br shopmaxx.com.br Sigaofertas.com.br tecnotec.com.br TE tenisrun.com.br tiggoshop.com.br usenox.com usesofia.com.br vivadecor.com.br VI vivonestore.com zinnimodas.com

