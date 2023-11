'Black Friday': veja dicas de como comprar carro seminovo de forma segura

No mundo todo, o mês de novembro é popularmente conhecido pela Black Friday, na qual os principais produtos de varejo entram em promoções especiais nacionais na última sexta-feira do mês (24). O mercado automobilístico, especialmente de seminovos, claro, não iria perder a oportunidade de aplicar descontos chamativos e atrair mais clientes. No entanto, o comprador deve estar atento na hora de fechar negócio durante esse período promocional.

Pelo mercado de veículos ser muito abrangente, com inúmeras escolhas, geralmente o interessado fica em dúvida e inseguro sobre em qual carro investir, por, por exemplo, não conhecer termos técnicos ao se falar de carro e suas características e acabar se apressando para não perder a promoção. Esses sentimentos se potencializam durante a Black Friday por várias concessionárias oferecerem descontos interessantes ao consumidor que pode o fazer esquecer de analisar questões importantes.

VEJA MAIS

Sabendo da pressão do público, por se tratar de uma promoção limitada e de muita demanda, muitas empresas podem se aproveitar disso para aplicar golpes nos interessados, como, por exemplo, divulgar preços com descontos que, na verdade, era o valor antes da promoção. Por isso, ressalta-se a importância do cuidado dobrado ao negociar um carro seminovo, ainda mais por se tratar de uma grande quantia de dinheiro. Abaixo, confira algumas dicas de como desviar de golpes na compra de carro seminovo.

Se atente aos preços anunciados

Ao analisar as ofertas disponíveis no mercado, é comum que a maioria dos anúncios mostre preços em uma mesma margem. Muitas vezes, ofertas com valores abaixo do comum podem parecer tentadoras a quem compra, mas elas podem ser uma grande armadilha. Por isso, tome bastante cuidado com preços. Anúncios bem abaixo da margem podem ser sinônimo de golpes ou, até mesmo, de veículos defeituoso.

Pesquise sobre o vendedor

Para você comprar um carro de forma mais segura, é sempre importante que você faça uma pesquisa prévia sobre quem está vendendo o veículo que você está interessado em comprar. Nas vendas realizadas de forma online, especialmente, há uma grande chance que o anunciante esteja se apresentando com uma identificação falsa. Por isso, fazer uma pesquisa na internet é essencial para entender a credibilidade do anúncio.

Não adiante o pagamento

Em alguns casos, o vendedor te pedir algum pagamento adiantado, como uma forma de garantia do veículo e retirando a disputa por ele. Mas, é sempre recomendável que não nenhum dinheiro seja repassado de forma antecipada, afinal, isso pode ser um golpe e o suposto vendedor pode sumir com o seu dinheiro sem que o veículo seja de fato vendido para você. Aliás, nesses casos, pode nem existir um real veículo.

Conheça e analise o veículo pessoalmente

Muitas vezes, os vendedores podem pressionar o cliente em fechar o mais breve o negócio, alegando, por exemplo, que há outros muitos interessados no mesmo veículo. No entanto, sempre que possível, busque conhecer o veículo pessoalmente antes de comprá-lo. Assim, você poderá analisar o estado de conservação dele, conferindo se não existem arranhões, marcas de batidas e reparos ou sinais de má conservação.

Além disso, quando for conferir pessoalmente o carro, peça para realizar um "test drive" e testar você mesmo as funcionalidades do veículo, como motor, freios e suspensão. Dessa forma, você poderá evitar alguns possíveis gastos de dinheiro em mecânicas.

Verificar o histórico

Antes de fechar negócio com o vendedor, não deixe de verificar informações referentes ao histórico do veículo. Nessa etapa você poderá saber de forma mais clara se existe algum problema maior por trás daquele anúncio, tal como batidas, passagens por leilão, roubos ou problemas legais. Ademais, cobre a documentação do veículo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)