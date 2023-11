'Black Fraude': entenda por que o termo se tornou popular no período da Black Friday

A Black Friday é um dos períodos mais aguardados do ano por ter uma maior incidência de promoções e facilidades para aquisição de produtos e serviços e, este ano, está marcado para o dia 24 de novembro.

Para o comércio, a Black Friday é a largada para as compras de Natal e final de ano, que movimentam o mercado com a chegada das festas. No entanto, golpistas se aproveitam do período promocional, aplicando golpes e promovendo anúncios enganosos, tornando o evento conhecido como Black Fraude.

VEJA MAIS

Quando começou o uso do termo Black Fraude?

O evento da Black Friday foi registrado no Brasil pela primeira vez em 2010, onde houve um número elevado de propagandas para aumentar o volume de vendas, mas já na primeira edição foi constatado um acréscimo no valor dos produtos na véspera do evento para anunciar descontos de até 80%.

Foi a partir desta prática desleal identificada em alguns anúncios que surgiu o meme "Tudo pela metade do dobro", nascendo, então, o termo Black Fraude.

Mas, tem fundamento a desconfiança atual do consumidor sobre a Black Fraude?

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar), apontou que a confiança dos consumidores acerca do evento vinha crescendo, que mensurou a percepção dos clientes em comentários nas redes socais de lojas e de notícias sobre o evento.

Já em 2020, o Ibevar identificou lojistas que aumentaram em até 70% o valor dos produtos, concluindo que em alguns casos há, de fato, a fraude nos anúncios relacionados à Black Friday.

Como não cair na Black Fraude?

No portal Serasa, especialistas indicam três dicas para ajudar o consumidor a não cair em golpes durante o período, confira:

Faça a lista de desejos

Para evitar a compra por impulso, uma tática eficiente é escrever os produtos que você quer adquirir em uma lista de desejos. Revise a lista de tempos em tempos, adicione e retire produtos e anote preços e lojas.

Compare preços entre lojas

Se você viu um anúncio e ficou tentado a comprar, salve o produto no carrinho de compras, mas não feche negócio. Acesse os sites concorrentes e confira quais são os preços anunciados. Se a mega oferta for mesmo a melhor de três ofertas ativas, faça outro teste.

Compre de sites conhecidos e endereços verificados

Na época de Black Friday aumenta o volume de vendas porque as pessoas ficam mais predispostas a comprar. É observando este comportamento que criminosos desenvolvem sites falsos para roubar dados pessoais e financeiros de consumidores.