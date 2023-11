Confira dicas de como aproveitar melhor as ofertas da Black Friday

A Black Friday é uma data muito aguardada por consumidores e varejistas, já que é possível comprar produtos e serviços a preços mais acessíveis e com mais facilidade.

No Brasil, o dia oficial da Black Friday é a última sexta-feira do mês de novembro, que este ano será no dia 24. Com a data se aproximando, saiba como se preparar para aproveitar melhor as ofertas do dia.

Como aproveitar melhor as ofertas da Black Friday?

Planejamento

A Black Friday ocorre quase no final do ano, então é possível fazer um planejamento desde os primeiros meses para que não passe "perrengue" no dia.

O ideal é definir e procurar pelo produto com antecedência, além de fazer pesquisas de preço nas lojas de forma antecipada.

Comparadores de preço

Os sites de comparação de preços são ótimos para ajudar na decisão da compra. Nessas plataformas, é possível filtrar os produtos por categorias, marcas, valores e outras especificações.

Alguns exemplos de sites do tipo, são:

Preços iguais em sites diferentes? Atenção!

Alguns detalhes podem influenciar na decisão de fazer a aquisição do produto quando há preços semelhantes, são eles:

Frete grátis

Prazo de entrega

Avaliações de outros clientes sobre a loja e o produto

Tempo de garantia

Política de devolução

Uso de cupons de desconto

Algumas lojas e sites oferecem cupons de desconto para compras online, alguns deles são:

Limite de gastos

Definir um teto de gastos é importante para que as compras sejam feitas dentro de um controle das despesas, sem entrar no vermelho com isso.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal, Mirelly Pires