O que é e como surgiu a Black Friday? Confira a origem da data promocional mais aguardada do ano

Promoções, descontos e opções variadas de pagamento são os elementos que mais movimentam o comércio o ano todo, no entanto, algumas datas sazonais são usadas como meios de facilitar ainda mais as compras de diversos produtos e uma delas é a Black Friday.

A Black Friday tornou-se uma das datas mais aguardadas do ano para quem busca fazer compras e economizar ao mesmo tempo, por, culturalmente, promover descontos e facilidades ainda maiores com relação aos que são ofertados nas demais datas. Mas, o que de fato é e como surgiu a Black Friday? Confira mais sobre a origem da data.

O que é a Black Friday?

A Black Friday é uma importante data do comércio americano que faz parte também do calendário de outros países, incluindo o Brasil, onde empresas oferecem produtos e serviços com preços e condições mais atrativas.

Como surgiu a Black Friday?

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e possui relação direta com o Dia de Ação de Graças. Normalmente, é feita no dia seguinte ao feriado americano, mas possui ofertas durante todo o mês de novembro.

Como surgiu o termo Black Friday?

O termo Black Friday tem origem incerta, mas há uma lenda local (nos EUA) que foi usado pela primeira vez por policiais da Filadélfia nos anos 50, quando uma multidão de turistas e compradores chegou à cidade no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, em busca de realizar compras de diversos produtos.

Qual a diferença da Black Friday do Brasil para a de outros países?

É comum que as ofertas da Black Friday no Brasil sejam feitas durante todo o mês de novembro, diferente dos EUA que, apesar de possuir promoções durante todo o mês, tem maiores ofertas no dia posterior ao feriado de Ação de Graças.

Outra diferença é que no Brasil a maior incidência de compras é no E-commerce, já nos EUA as lojas físicas são as mais buscadas.

Qual a data oficial da Black Friday?

Oficialmente, a Black Friday é feita na última sexta-feira do mês de novembro, portanto, em 2023, a data oficial será no dia 24.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com