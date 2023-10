Black Friday: lojistas adiantam promoções a pouco menos de um mês para a data

A cerca de um mês para a Black Friday, vários empreendedores e lojistas já começaram a preparação para uma das datas mais aguardadas pelos consumidores. Neste ano, a “sexta das promoções” será no dia 24 de novembro, entretanto, a movimentação no mercado já pode ser percebida em alguns descontos e promoções oferecidos por diversas empresas como um “esquenta” para a data.

Durante esse período do ano, empresários de segmentos como comércio e serviços costumam preparar algumas promoções antes da data oficial como estratégia para alcançar mais clientes. A empresária Joice Rocha, do ramo de vestuário, afirma que as campanhas para a Black Friday já começaram e aposta na antecipação das promoções para conquistar os consumidores.

“Uma das estratégias de campanha que marcam a nossa loja é a antecipação. Aproveitamos que no final do mês tem uma baixa nas vendas e lançamos a campanha para despertar o desejo, o interesse das nossas clientes, e assim, a gente consegue converter mais em vendas”, explica Joice.

O adiantamento de promoções é usado para reforçar o marketing da loja e aproximar os produtos da clientela. Como diferencial, a empresária ressalta que a melhor forma para garantir as vendas é saber escolher os produtos que devem ser colocados em promoção e conhecer o perfil dos compradores.

“Diferente do que a maioria das pessoas acham assim: ‘vou só colocar promoção peça parada, de ponta de estoque’. Mas não, a gente lança uma coleção exclusiva para a data. Mandamos produzir peças com preços de liquidação, que vão de R$ 9,90 a R$ 59,90”, conta Rocha.

Edson Moreira, economista e consultor, destaca que a Black Friday ajuda a dar um impulso nas vendas de fim de ano. “É uma grande oportunidade para todos e também uma forma de renovar os estoques. Lançar novos produtos. Conseguir novos clientes e fidelizar os antigos.”

O economista avalia o cenário econômico como positivo para o crescimento das vendas na Black Friday e associa a expectativa com o pagamento do 13° salário aos trabalhadores. “Muitas empresas, até o dia 20 de novembro, já pagaram a primeira parcela do 13º salário. Ele funciona como um "catalisador" na economia, pois com mais dinheiro no bolso mais a população irá consumir. E, consequentemente, movimenta muito a economia como um todo”, declara Moreira.

Preparação

Para este fim de ano, Joice Rocha decidiu ampliar o quadro de colaboradores e investir no atendimento online por conta da expectativa de aumento nos rendimentos deste ano. Ela pontua que a reestruturação da loja foi pensada para, inclusive, atender clientes fora do estado. “A gente tem uma equipe específica que fica somente no nosso e-commerce, porque hoje a gente atende o Brasil todo. Então, em relação ao ano passado, a gente está com a previsão de um aumento de 150 a 250% no faturamento”, estima a empresária.

Quanto aos consumidores, embora seja um período favorável para conseguir descontos e promoções, é importante analisar as compras e buscar por um consumo consciente, orienta Edson Moreira. “No consumo consciente analisamos dois fatores: a compra por desejo e a necessidade. Isso para não comprar algo desnecessário e que venha prejudicar o orçamento pessoal”.

“A lei da oferta e da demanda estará em alta. Ou seja, quase todos os empreendimentos estarão com estratégias de vendas. Logo, quanto mais ofertas, promoções e concorrências, melhor para o cliente. Mas, só tem que ter cuidado com falsas promoções, principalmente em compras on-line”, conclui o economista.