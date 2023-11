Educador financeiro dá dicas para compras no período da Black Friday

Conhecida pelos descontos, a Black Friday é o momento em que muitos compradores movimentam o comércio e aproveitam para fazer a aquisição de produtos que, muitas vezes, são planejados durante vários meses. Apesar de estar marcada para o dia 24 de novembro, já é possível identificar ofertas antecipadas em alguns segmentos, no entanto, consumidores avaliam que é melhor esperar a famosa sexta-feira para fazer as compras.

Com planos de comprar um tablet, a estudante Manoela de Souza, de 20 anos, afirma que espera o mês de novembro para comprar eletrodomésticos e eletroportáteis. “Fica mais barato se comparado com os meses anteriores”, analisa a estudante, que diz fazer várias pesquisas de comparação de preços durante esse período, mas prefere esperar a Black Friday.

Assim como Manoela, a pedagoga Laura Pojo, de 26 anos, aguarda o dia 24 de novembro para comprar um aspirador de pó. Além do utensílio, Laura revela que também pretende comprar roupas, sapatos, utensílios para o lar e aproveitar as promoções de serviços estéticos.

VEJA MAIS

“Sempre aproveito as promoções, todos os anos. Começo a pesquisar os valores com antecedência e comparo para saber se os preços estão valendo a pena de verdade”, declara a pedagoga, que destaca que, geralmente, as ofertas on-line são mais vantajosas.

O educador financeiro Alexandre Campos ressalta que, embora haja boas oportunidades de compras na Black Friday, existem casos em que lojistas aumentam o valor das mercadorias poucos dias antes para criar a impressão de que estão oferecendo descontos.

“Alguns falam de Black fraude porque existe aquela história de aumentar um pouco o valor da mercadoria para depois dar desconto. Se tornou uma cultura de consumo”, pondera Campos.

Para não cair em golpes, o educador orienta que o primeiro passo é pesquisar com antecedência. “Lógico, algumas coisas são baratas, mas a primeira relação que tem que ser feita é a pesquisa. Essa pesquisa deve ser feita com antecedência”, ressalta, sobretudo para aqueles que planejam comprar um bem durável, como geladeira, fogão, etc.

Alexandre também pontua que é importante ser racional antes de fazer qualquer compra para não se desestabilizar financeiramente, analisar se as ofertas divulgadas realmente valem a pena e cabem no bolso. Segundo ele, uma opção é fazer a comparação em vários locais diferentes, tanto físicos quanto virtualmente.

“Quando for fazer a pesquisa, é importante verificar os sites que oferecem descontos e buscar outros locais que oferecem o mesmo produto, mas que são abertos à negociação. Nesse período de vendas, é importante observar que existem muitas fraudes, sobretudo na internet, ou seja, antes das compras, é importante verificar se o site é confiável”.

Entre as dicas, Campos sugere que os consumidores que pretendem fazer compras pela internet verifiquem a confiabilidade dos sites por meio de plataformas que reúnem os feedbacks dos clientes em relação a algum item.

“Existe a opção do consumidor verificar a situação da loja na plataforma Reclame Aqui, porque tem casos de compras de produtos que, ao invés de sair barato, sai mais caro no sentido de transtorno, como o envio de material, atraso, produtos errados. E, por último, deve-se analisar se ele realmente precisa daquele item nesse momento, porque, na emoção, acabamos compramos algo que nem precisamos, então é importante se questionar da necessidade do produto”, conclui o educador.