Black Friday: lojistas optam pela contratação de trabalhadores temporários para suprir demanda

Às vésperas da Black Friday, data que movimenta o setor comercial com descontos e promoções, diversas lojas com atuação no Pará já estão com um quadro de funcionários maior - os trabalhadores temporários são o diferencial para atender à demanda de consumo típica deste período. Especificamente na região Metropolitana, embora ainda haja tempo antes da data, marcada neste ano para o dia 24 de novembro, muitos lojistas já fizeram as contratações.

O gerente de uma loja de calçados e acessórios de um shopping local, Fábio Silva, explica que duas novas vendedoras entraram para o quadro de funcionários neste mês. Segundo ele, a área de vendas é a que mais exige reforço no momento, por conta da maior demanda ao longo de novembro. Para a Black Friday deste ano, a empresa espera um crescimento de mais de 30% nas vendas.

“Nós já temos algumas peças em promoção, com até 50% de desconto em nossas lojas. Nossos sapatos e bolsas têm um preço bem acessível, temos bolsas a partir de R$ 129. A procura já está começando a vir, por isso nós já fizemos uma ‘pré-Black’ e colocamos uma variedade de calçados em promoção, além de bolsas e acessórios, como carteiras, cintos, porta-cartões e porta-moedas”, declara o colaborador.

Mais de 30 vagas

Da mesma forma, o proprietário de uma empresa de consultoria Lorenzo Mangabeira, que atua há 25 anos no mercado e também faz o gerenciamento de redes de franquias em Belém, afirma que a equipe também já foi reforçada. “Tem uma equipe que trabalha comigo e, normalmente, nesse período, fazemos mais contratações por causa do aumento de demandas. Em novembro as vendas crescem mais para o final do mês, então precisamos reforçar o quadro”, afirma.

Segundo ele, o movimento tende a crescer, neste mês, até 2,5 vezes. Para que a equipe dê conta do trabalho na segunda quinzena de novembro, os treinamentos já começam agora. Lorenzo detalha que, além do serviço de consultoria, que deve contar com um incremento de oito vagas neste ano, há ainda mais de 30 oportunidades nas operações administradas por ele.