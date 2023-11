Black friday: rede de lojas abre 5 mil vagas no Brasil; veja quantas são no Pará

Às vésperas da Black Friday, data que movimenta o setor comercial com descontos e promoções, a rede Americanas abriu cinco mil vagas temporárias para suas lojas físicas em todo o país. O cargo é operador de loja. Do total, 360 são destinadas à região Norte, das quais 179 estão no Pará.

Podem participar da seleção pessoas com 18 anos ou mais, ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente para atender às demandas dos clientes durante a data. As inscrições podem ser feitas neste site.

O processo seletivo será feito de forma online e presencial. Passada a contratação, todos os temporários receberão treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho. Os escolhidos terão salário compatível com o mercado, além de benefícios como vale-transporte, seguro de vida e alimentação no local ou vale-refeição.

Segundo o vice-presidente de Gente, Leonardo Ferreira, a abertura de novos postos de trabalho para as principais datas do varejo demonstra que a companhia está “viva, comprometida com a manutenção de suas atividades, geração de renda e desenvolvimento profissional”. “Como não exigimos experiência, acreditamos que esse é um diferencial que impulsiona a abertura de oportunidades para os temporários”, afirmou.

Logística

A Americanas já contratou, na primeira fase do recrutamento, 1.850 funcionários temporários para os centros de distribuição, 54% a mais do que o previsto inicialmente. “Com a projeção de aumento do volume de pedidos nas lojas, sites e apps, estamos oferecendo um número expressivo de vagas temporárias para a operação dos principais eventos de fim de ano do varejo. Esta Black Friday vai ser diferente para todos nós, mas nosso time já está trabalhando duro para realizar, mais uma vez, um grande evento”, complementou Ferreira.

Autoatendimento

Por conta da alta demanda durante a Black Friday, a Americanas também vai expandir a solução de caixas de autoatendimento. O projeto prevê a expansão do self-checkout para 15% das lojas físicas e a implementação de 1.200 totens no total, para até 2024, dos quais 150 já estarão disponíveis para o público na Black Friday.

Atualmente, a solução é responsável por cerca de 35% das finalizações de compras em lojas onde a tecnologia está embarcada, refletindo diretamente na conversão de venda, redução de filas e aumento da produtividade da operação. A iniciativa faz parte do plano de transformação da Americanas com foco na rentabilidade e otimização do negócio