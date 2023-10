Cresce em 10% expectativa para contratações temporárias de final de ano em Belém, aponta Dieese

A expectativa de contratações temporárias para o final do ano de 2023 teve um crescimento de cerca de 10% em Belém. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e foram divulgados nesta terça-feira (17). Em 2022, a estimativa era de 4,2 mil vagas criadas para o período. Agora, são esperadas 4,6 mil oportunidades provisórias para aquecer a economia da capital paraense.

Os números acompanham a tendência nacional de retomada de diversas atividades do setor, vista após pouco mais de dois anos da pandemia da covid-19. As projeções positivas para o momento têm como base uma maior circulação e injeção de recursos, promovidos por eventos como a Black Friday, pagamento do 13º salário e as festas de final de ano, como Natal e Ano Novo.

No caso mais específico do Pará, a movimentação começa com os efeitos do Círio de Nazaré - cerca de R$ 150 milhões foram esperados na arrecadação devido ao evento religioso. Com isso, o Dieese acredita que o final do ano no estado deve apresentar mais equilíbrio nos setores econômicos e proporcionar maior faturamento nas vendas, assim como na promoção de mais oportunidades de trabalho.

As vagas temporárias em Belém deverão alcançar a indústria e os serviços. Porém, o foco é o comércio, como lojas de departamentos, supermercados e shoppings, motivados pelo aumento da demanda de vendas de final de ano. Essas contratações poderão ocorrer nas modalidades parcial ou intermitente, assim como o tempo de contrato pode variar em torno de três meses - entre outubro, novembro e dezembro.

Leidiane Pinheiro, gerente de uma loja especializada em variedades, conta que o quadro geral de colaboradores da empresa teve um acréscimo de 30% a partir das contratações temporárias que o período exige. A necessidade de aumentar esse contingente vem do fluxo intenso de consumidores que são esperados, por isso, o reforço no atendimento ao público e nas operações logísticas.

“Devido à demanda, devido à expectativa de cliente, expectativa de venda, a empresa já se prepara com esse aquecimento de final de ano. Baseado nisso, a gente já faz as contratações do nosso período temporário, que muitas vezes vira o nosso colaborador efetivo dependendo da qualidade do trabalho. Eles começaram na metade do mês passado e se prorroga até 15 de janeiro”, afirma.

O foco da loja para os últimos meses de 2023, conforme explica Leidiane, é aumentar a diversidade de produtos e, para isso, os colaboradores, que estão desde antes do Dia das Crianças, são fundamentais. “As contratações já vieram agora, desde antecedente ao Dia das Crianças, e a gente tem uma variedade muito grande para o presente. Então, tanto para o Dia das Crianças quanto para o final de ano, [o colaborador] já fica”, completa.

Oportunidade de recolocação no mercado

A movimentação econômica esperada para o final do ano serve de expectativa para uma recolocação no mercado de trabalho. Cleudiane Brito, estudante de enfermagem de 23 anos, conseguiu uma vaga temporária na loja em que Leidiane é gerente e está atuando como repositora de estoque. Para ela, a oportunidade chegou em uma excelente hora, após mais de dois meses sem emprego.

“Como eu sou estudante, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis, e aí a busca por emprego começou a ser uma prioridade. Essa oportunidade aqui foi muito boa e eu entrei com o intuito de não só passar os três meses, mas fazer carreira. Depois desse período, quero ficar efetiva. A experiência está sendo boa e não tive tanto problema porque eu sempre fui do ramo do varejo”, finaliza.