Emprego: PSS da Sedeme oferta 8 vagas para servidores temporários em Belém

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) abriu um processo seletivo simplificado (PSS) para contratação de oito servidores temporários em Belém. As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo Belém, Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável (Engenharia de Minas), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável (Geologia), Técnico em Gestão Pública (Ciências Contábeis) e Técnico em Gestão Pública (Administração).

Podem concorrer profissionais de nível médio (no caso de assistente administrativo), e superior (exigência para concorrer às demais funções).

Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Engenharia de Minas (01 vaga)

Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Geologia (02 vagas)

técnico em Gestão Pública – Ciências Contábeis (01 vaga)

Técnico em Gestão Pública – Administração (01 vaga)

Assistente Administrativo (03 vagas)

Salários

O vencimento base para os contratados no cargo de assistente administrativo é de R$ 1.320,00, acrescido de demais vantagens. Já os servidores dos demais cargos têm direito ao vencimento base de R$ 1.724,64, mais gratificação de nível superior, no valor R$ 1.379,71, somando R$ 3.104,35, acrescido ainda de demais vantagens.

Inscrições

Os interessados em participar do PSS devem se inscrever exclusivamente no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará (Sipros), entre os dias 11 e 13 de outubro de 2023. As inscrições são gratuitas.

Etapas da seleção

Após a inscrição, a seleção terá a etapa de análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, seguida de entrevista pessoal, também de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos selecionados vão assinar contrato administrativo com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração. A jornada de trabalho dos servidores contratados será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.