Governo promove 432 bombeiros militares e anuncia novo concurso público para a categoria

O governador Helder Barbalho e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coronel Jayme de Aviz Benjó, lideraram a cerimônia "Troca de luvas e divisas", na qual 415 praças e 17 oficiais foram promovidos a patentes e graduações imediatas na corporação. O Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em Belém, foi o local escolhido para essa celebração na manhã desta terça-feira (26).

Durante o evento, o governador Helder Barbalho anunciou planos para ampliar o efetivo do Corpo de Bombeiros por meio de um novo concurso público. "Neste momento, estamos formando cerca de 450 alunos para, ainda este ano, adentrarem a corporação. Nesta semana já lançaremos um novo edital para o Corpo de Bombeiros, somando-se aos esforços que estamos fazendo no Sistema de Segurança, em que anunciamos, na semana passada, o início das inscrições para as provas da Polícia Militar com 4.400 vagas e, agora, do Corpo de Bombeiros para continuar avançando na segurança pública por todo o Pará”, disse o governador.

Novas patentes impactam positivamente a qualidade do serviço, afirma Benjó

O coronel Jayme de Aviz Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, ressaltou a data especial, 25 de setembro, como um marco na promoção dos militares e enfatizou como o acesso a novas patentes impacta positivamente na qualidade dos serviços prestados à população paraense. Cerca de 40% da tropa foi promovida, sinalizando um forte comprometimento com o serviço público, disse Benjó.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, também elogiou o trabalho da instituição, reconhecendo o mérito das promoções. Ele enfatizou que o Corpo de Bombeiros do Pará passou por promoções históricas este ano, demonstrando o compromisso com a valorização dos praças e oficiais que dedicam suas vidas à segurança e ao resgate de vidas.

Para o oficial Guilherme Torres, promovido a tenente-coronel, essa promoção representa anos de dedicação profissional e superação pessoal, reforçando o compromisso com a missão de salvar vidas. Ele destacou a motivação renovada que as promoções proporcionam, como um novo começo para escrever uma história ainda mais impactante. "Isso é o reconhecimento, merecimento da nossa tropa, de praças, oficiais que trabalham diuturnamente salvando vidas”, disse.

Participaram também da cerimônia, além de militares e familiares, autoridades dos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, em nível federal, estadual e municipal.