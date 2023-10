Inscrições para o PSS da Sespa iniciam hoje (09), com 17 vagas; veja como participar

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) abriu inscrições, nesta segunda-feira (09), para o Processo Seletivo Simplificado (PSS). Ao todo, são ofertadas 17 vagas com cargos temporários nos Centros Regionais de Saúde, Unidades Hospitalares e Usinas da Paz (USIPAZ) em nove municípios do estado.

Há oportunidades para profissionais de nível superior e técnico em São Caetano de Odivelas, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Breves, Santarém, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Conceição do Araguaia e Cametá.

VEJA MAIS

Qual o prazo de inscrição para o PSS da Sespa?

As incrições para o PSS da Sespa iniciam no dia 09 de outubro (segunda-feira) e seguem até as 23h59 do dia 10 de outubro (terça-feira).

Como se inscrever no PSS da Sespa?

Para se inscrever no PSS da Sespa é preciso acessar o site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, que é o https://www.sipros.pa.gov.br/;

- Ir até o banner de Processos de Seleção;

- Clicar em ver mais, na aba da Sespa;

- Fazer o cadastro na plataforma, com login e senha;

- Preencher todos os campos exigidos, com dados pessoais;

- Anexar os documentos e pronto!

Quais são os cargos ofertados no PSS da Sespa?

O certame está ofertando 17 vagas, dividas em:

Enfermeiro

Médico

Médico Veterinário

Odontólogo

Psicólogo

Técnico de enfermagem

Técnico em higiene dental

Qual a remuneração no PSS da Sespa?

No PSS da Seplad, a remuneração varia de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, acrescidos de outras vantagens.

Para os profissionais de nível superior (enfermeiro, médico, médico veterinário, odontólogo e psicólogo), a remuneração base é R$ 2.053,54, mas o salário final chega a R$ 4.696,37 com gratificação de escolaridade (80%) e auxílio alimentação (R$ 1.000,00). Já os profissionais de nível médio/técnico (técnico de enfermagem e técnico de higiene dental) recebem remuneração base de R$ 1.320,00, mais R$ 67,95 de abono e R$ 1.000,00 de auxílio alimentação, totalizando R$ 2.387,95.

Sobre a Seleção da Sespa

As 17 vagas ofertadas estão distribuídas entre sete cargos e atenderá os municípios de São Caetano de Odivelas, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Breves, Santarém, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Conceição do Araguaia e Cametá.

O PSS será composto por etapas de caráter eliminatória e classificatória, com análise documental e curricular, entrevistas pessoas e apresentação da documentação anexada na inscrição.

O PSS terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Caso o candidato seja chamado, o contrato administrativo também terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério e/ou necessidade da administração.

A jornada de trabalho dos servidores selecionados será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web do OLiberal.com, Rayanne Bulhões