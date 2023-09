Prodepa abre 27 vagas de emprego com salários de até R$ 9,8 mil; inscrições começam nesta sexta (22)

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) está realizando um processo seletivo simplificado (PSS) para contratação de 27 servidores temporários em nove diferentes cargos. Há vagas para profissionais de níveis médio e superior.

Confira aqui o edital completo

Conforme as informações divulgadas no edital, as oportunidades são para Analista de Segurança da Informação, Analista de Banco de Dados, Analista de Suporte, Analista de Rede e Comunicação de Dados, Engenheiro de Telecomunicações, Administrador, Contador, Técnico em Telecomunicações e Assistente Administrativo.

VEJA MAIS

Os salários varam de R$ 2.198,68 a R$ 9.815,16, dependendo do cargo.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem fazer a inscrição, exclusivamente, pela internet, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará (Sipros). O prazo para se cadastrar começa nesta sexta-feira (22) e termina na próxima terça-feira (26).

De acordo com o edital, a seleção será feita por meio de análise curricular, avaliação da experiência profissional e entrevista técnica. Os candidatos selecionados ficarão lotados na Região Metropolitana de Belém e devem cumprir uma jornada de 40 horas semanais. A contratação será pelo período de um ano, com possibilidade uma única prorrogação pelo mesmo período.

Veja as vagas abertas e salários

Superior completo

Analista de Segurança da Informação (1 vaga): R$ 4.061,91

Analista de Banco de Dados (2 vagas): R$ 4.061,91

Analista de Suporte (1 vaga): R$ 4.061,91

Analista de Rede e Comunicação de Dados (16 vagas): R$ 4.061,91

Engenheiro de Telecomunicações (1 vaga): R$ 9.815,16

Administrador (1 vaga): R$ 4.061,91

Contador (1 vaga): R$ 4.061,91

Ensino médio

Técnico em Telecomunicações (2 vagas): R$ 2.198,68

Assistente Administrativo (2 vagas): R$ 2.198,68