Anulado processo seletivo público da prefeitura de Belém, do último domingo (17)

No início da noite desta segunda-feira (18), a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) informou, no site da instituição, a anulação do processo seletivo público da Prefeitura Municipal de Belém (PMB), para o cargo de Agente de Combate a Endemias (ACE), ocorrido na tarde do último domingo (17).

De acordo com a Fundação, todas as provas elaboradas pelas bancas da Fadesp são originais. Por erro humano, foi utilizado um conteúdo não-inédito, na disciplina de língua portuguesa.

"Ao longo dos últimos 18 anos, período em que atua no segmento de concursos públicos e processos seletivos, a FADESP sempre foi referência de transparência, retidão e qualidade. Somente em 2023, realizamos 12 certames – dos quais, 8 deles foram específicos para seleção ACS/ACE: das 1.265 questões elaboradas para esse total de concorrências, apenas 5 foram anuladas, representando 0,4%. Atendemos quase 29 mil candidatos desde o começo deste ano", diz o comunicado da organizadora.

O comunicado diz também que, "por todo o exposto, lamentamos o ocorrido e nos próximos dias, divulgaremos novo cronograma para realização de prova para o cargo de ACE. O processo para o cargo de ACS permanece válido e inalterado".