Site para concurso da PM é acusado de racismo após retratar criança negra como 'menor infrator'

Uma página que faz materiais de estudo para concurseiros, principalmente aqueles que querem ingressar na Polícia Militar do Distrito Federal, repercutiu negativamente e está sendo acusada de racismo nas redes sociais. Na web, eles retrataram, em uma de suas ilustrações "didáticas", uma criança negra armada com uma pistola no estereótipo de um menor infrator. A imagem tinha o objetivo de esclarecer a diferença entre "ato infracional" e "crime", que é uma questão comum em concursos.

Na ilustração, a criança está dizendo: "nóis comete (sic) ato infracional". Diante da reação negativa, a publicação foi rapidamente apagada. A representação gerou indignação entre os seguidores, que apontaram estereótipos racistas, onde pessoas negras frequentemente são retratadas como criminosas ou suspeitas.

O site Mapas Concursos emitiu um comunicado após excluir a publicação. Em nota, eles afirmam que a intenção era puramente educativa. Explicou ainda que a escolha da imagem de um jovem, independentemente da cor de sua pele, tinha como objetivo ressaltar a idade e não outros atributos.

"Minha intenção sempre foi e continua sendo fornecer conteúdo educativo de alta qualidade para todos, de maneira imparcial e respeitosa. Não foi minha intenção perpetuar estereótipos ou causar desconforto a qualquer grupo. Vou levar esse feedback valioso para futuras postagens e garantir que minhas ilustrações e conteúdos sejam ainda mais cuidadosamente considerados", diz o comunicado. A origem da imagem utilizada na ilustração não foi esclarecida.

A página Mapas Concursos conta com 107 mil seguidores e vende materiais de estudo por cerca de R$ 153,90. "Estude menos, aprenda mais e aumente sua chance de ser aprovado em concursos policiais", diz o anúncio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)