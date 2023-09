Concursos para Tecnologia da Informação somam quase 800 vagas

A área de Tecnologia da Informação soma mais de 782 vagas ofertadas em 15 concursos de órgãos públicos espalhados pelo Brasil, sendo 2 vagas no Pará, no certame da Agência de Transporte Metropolitano (AGTRAN), do governo do estado. Dentre os concursos previstos ou em andamento, quatro deles ainda não definiram o número de vagas a ser ofertado, três preveem cadastro de reserva em quantidade ainda não definida e um concurso já fixou o cadastro de reserva em 100 vagas.

A tecnologia da informação se expande em várias áreas da vida cotidiana, inclusive, ganhou ainda mais importância durante a pandemia, com várias atividades migrando ou expandindo as atividades para o meio digital, como o estudo, o trabalho e o consumo.

Para os profissionais que buscam estabilidade no serviço público com salário satisfatório, é hora de observar as oportunidades que estão surgindo em estados como Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba e Ceará.

O concurso que oferta o maior número de vagas é para a carreira de Analista em Tecnologia da Informação (ATI). O concurso já foi autorizado e fará parte do Concurso Nacional Unificado, do governo federal. Serão ofertadas 300 vagas com salário de R$ 5.488,70, sendo exigido nível superior.

Porém, os maiores salários são para os cargos de auditor que exigem conhecimento em TI. O salário para auditor fiscal da Prefeitura de Florianópolis é de R$ 15.813,81; para auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE RJ), é de R$ 18.740,06; auditor da Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, de R$ 11.121,66; e analista da Secretaria de Estado da Fazenda do Mato Grosso do Sul, de R$ 9.250,00. O maior salário é de auditor de controle externo do Paraná, de 22,4 mil.

No Pará, o concurso da AGTRAN já teve formada a comissão de licitação responsável pela contratação da banca organizadora do concurso. São ofertadas duas vagas de Analista de Tecnologia da Informação com salário de R$ 3.436,27, sendo exigido que os candidatos tenham nível superior.

Confira os concursos para profissionais de Tecnologia da Informação

Banca definida:

Concurso da Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC)

Banca contratada (FURB)

Cargo: Auditor Fiscal (geral e TI)

Formação: Nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 15.813,81

Edital previsto para diversos órgãos do município, inclusive de auditor fiscal.

Autarquia Previdenciária do Município de Recife- Reciprev (PE)

Banca definida (IBFC)

Cargo: Analista de Previdência e Assistência à Saúde – Informática

Formação: Nível superior

Vagas: 01

Salário: R$ 6.262,55

Banca formada:

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (SP)

Cargo: Analista de Sistemas

Formação: Nível superior

Vagas: a definir (previsão 38)

Salário: a definir

Edital previsto para setembro a outubro de 2023

Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE PR)

Cargo: Auditor de Controle Externo- Tecnologia da Informação

Formação: Nível superior

Vagas: 01 + Cadastro reserva

Salário: R$ 22.460,20

Edital previsto para 2023

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE RJ)

Cargo: Auditor de Controle Externo– Tecnologia da Informação

Formação: Nível superior

Vagas: 40 + Cadastro reserva

Salário: R$ 18.740,06

Edital previsto para 2023

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest)

Status: Comissão formada

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Formação: Nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 4.666,85 (30h) ou R$ 7.000,29 (40h)

Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE RJ)

Cargo: Auditor do Estado– Tecnologia da Informação (antigo Analista de Controle Interno)

Formação: Nível superior

Vagas: 10 + 100 Cadastro reserva (total)

Salário: R$ 11.121,66

Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE PR)

Cargos: Analista de Informática, Técnico em Informática e Técnico em Rede de Computadores

Formação: Nível Médio/técnico e Superior

Vagas: 03 + Cadastro reserva

Salário: R$ 1.503,39 e R$ 3.608,12

Câmara Municipal de Florianópolis (SC)

Cargo: Programador de Computador

Formação: Nível Superior

Vagas: 01

Salário: R$ 2.832,42

Tribunal de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro (TCM RJ)

Cargo: Auditor de Controle Externo – T.I.

Formação: Nível Superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.833,63 + gratificações, podendo chegar a mais de R$ 20 mil

Atividades suspensas

Concurso previsto no Plano Plurianual de 2022-2025 e na LDO 2024

Secretaria de Estado da Fazenda do Mato Grosso do Sul (Sefaz MS)

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação

Formação: Nível superior

Vagas: 30

Salário: R$ 9.250,00

Agência de Transporte Metropolitano (AGTRAN PA)

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Formação: Nível superior

Vagas: 02

Salário: R$ 3.436,27

Concursos autorizados

Analista em Tecnologia da Informação (ATI)

Concurso autorizado e será realizado na seleção unificada do governo federal

Cargo: Analista em Tecnologia da Informação

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 300

Remuneração: R$ 5.488,70

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE CE)

Concurso autorizado

Cargo: Analista de gestão com formação em Tecnologia da Informação

Formação: Nível superior

Vagas: 262 (total)

Salário: R$ 7.275,00

Concursos previstos

Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB)

Concurso anunciado

Cargos: Analista de TI e Analista de Sistema

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 32

Remuneração: a definir