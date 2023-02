Concurso público da Seduc será lançado no segundo semestre

O titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Rossieli Soares, adiantou à reportagem do Grupo Liberal, durante entrevista exclusiva, que o órgão lançará um concuso público no segundo semestre deste ano, voltado para professores. Embora os detalhes ainda não estejam totalmente acertados, o secretário disse que já existe uma comissão de discussão junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE).

"Temos garantido: vamos ter um concurso público da educação no segundo semestre. Já temos uma comissão de discussão sendo criada com a PGE, tive uma reunião com o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, e com a titular da Seplad [Secretaria de Estado de Planejamento e Administração], Elieth Braga, e devemos discutir para lançar o mais breve possível este concurso público para professores”, ressaltou Soares.

O secretário da Pasta contou ainda que o governador Helder Barbalho tem cobrado as equipes para que os concursos sejam lançados, e que a vice-governadora, Hana Ghassan, tem ajudado na coordenação dos processos do governo do Estado.