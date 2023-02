Reajuste salarial de professores contribui para recuperação da aprendizagem, diz secretário

O reajuste de 15% anunciado pelo governo do Pará no salário de professores da rede pública estadual de ensino é necessário para garantir a recuperação da aprendizagem dos estudantes, de acordo com o atual titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Rossieli Soares, que estará à frente da Pasta pelos próximos quatro anos. Ele tem apostado em diversas ações de curto, médio e longo prazo para garantir a melhoria dos índices educacionais locais neste mandato, considerada uma prioridade pelo governador Helder Barbalho (MDB).

VEJA MAIS:

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o secretário lembrou que o Pará paga “muito mais” que o valor do piso salarial da categoria no país - enquanto este último chegou a R$ 4.420 em janeiro, o Estado já paga, atualmente, quase R$ 7 mil aos professores, valor que sobe para R$ 8 mil com o reajuste desta semana. “Nós pagamos o valor do piso, então estamos falando de reajuste, de renda a mais. Portanto, vamos seguir a data-base dos funcionários públicos do Pará, que prevê reajuste no mês de abril”, afirma.

Quanto à implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) para os servidores administrativos da Seduc, anunciado junto com o salário extra de professores, Rossieli ressalta que trata-se de uma proposta que estava em discussão desde 2009, mas nunca teve avanço. O foco, segundo ele, é continuar garantindo a valorização dos profissionais da educação, mas também olhando para a área administrativa.

“São dois pilares fundamentais. Nós temos que garantir que o professor e o aluno estejam em sala de aula, mas também a estrutura, que é fundamental para que as coisas aconteçam dentro da escola, a secretária, a nutricionista, o engenheiro, as pessoas de nível médio também precisam ter esta carreira. Nós estamos avançando tanto com a carreira dos professores, aumentando seu salário, como olhando para todos os demais funcionários”.

Aprendizagem

Sem professores motivados dentro da sala de aula, na opinião do secretário de educação, o aprendizado dos alunos não vai para a frente - por isso a necessidade de aumentar os salários e ainda criar um novo plano de carreiras. Mas, sem uma série de outras medidas, não será possível melhorar os índices educacionais do Pará, diz ele.

Justamente para contribuir com a aprendizagem, o governo aposta em uma alta de 50% nos investimentos em transporte escolar e de mais de 400% no valor per capita da merenda nas escolas, as duas medidas anunciadas no último sábado (11), junto com o lançamento do Alfabetiza Pará.

VEJA MAIS:

“Aumentar o salário e valorizar o profissional da educação é importante, mas se eu não garantir o transporte escolar de forma mais eficiente, como o aluno chega na sala de aula? Seja em Belém, com as ilhas, seja nos interiores, o aluno chegar é importante. E o aluno querer ir para a escola é importante. O Marajó II tem um dos piores IDHs [Índice de Desenvolvimento Humano] do Brasil, com situação de desnutrição de até 25% dos jovens, então a alimentação escolar é fundamental, é uma garantia de que o aluno vai para a aula”.

Rossieli tem experiência como ministro da Educação do governo Temer e já foi secretário de educação em São Paulo e Amazonas e, ainda, representante da classe educacional em diversas entidades nacionais.