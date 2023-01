Prefeitura de Belém investe em sistemas e tecnologias da informação

Para promover a interlocução entre os usuários de serviços e órgãos públicos, atuando como promotoras e agentes de mudanças em prol de uma gestão pública transparente, eficaz, participativa, ética e eficiente, a Prefeitura de Belém (PMB) trabalha em ferramentas de inovação para incentivar a participação social da população, na capacitação dos servidores, na transparência dos seus dados e informatização dos arquivos. “A inteligência da inovação social e tecnológica não são só aparato tecnológico, mas envolve o combate à fome, o direito à moradia e à educação", destaca o prefeito Edmilson Rodrigues. Entre os projetos do Programa Belém Inteligente está o Agiliza Belém, tecnologia voltada à produção da justiça social, do desenvolvimento com equilíbrio ecológico, com respeito à natureza e com participação social;

A plataforma disponibiliza a carta de serviços das várias secretarias e órgãos reunindo todas as informações em um só lugar, garantindo transparência e tornando mais ágil o atendimento oferecido aos cidadãos, que poderão avaliar os serviços realizados pelas secretarias;

O Agiliza Belém possibilita o Agendamento Eletrônico, que permite aos cidadãos programarem o atendimento presencial de alguns dos serviços para data e hora disponíveis que sejam mais propícias;

O Acesso Belém permitirá ao usuário a unificação de cadastro de login e senha para acessar as ferramentas e serviços digitais da PMB. E o Privacidade Belém possibilitará aos usuários que saibam quais dos seus dados são acessados pelas secretarias.

Agiliza Belém foi lançado no 2º semestre de 2022, pela Prefeitura, por meio do Grupo de Trabalho formado pela Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) e pelas Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência (Secont), Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) e Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep), com coordenação da Ouvidoria Geral do Município de Belém (OGM).

Na Prefeitura de Belém os sistemas tecnológicos tornaram-se uma tendência em instituições públicas, pois dinamizam os serviços prestados à sociedade. Assim, a Prefeitura investe, ainda mais, em aprimoramento de sistemas e tecnologias da informação por meio da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa):

- Sistema tributário: esse programa é necessário para o aperfeiçoamento das rotinas tributárias da Prefeitura. Além disso, com ele é possível gerar guias e realizar o recadastramento imobiliário;

- Novo portal: com um layout mais moderno e nova identidade visual, o novo portal da Prefeitura de Belém se apresenta de maneira mais organizada, acessível e intuitiva. Além disso, a plataforma possui funcionalidades que melhoram a navegabilidade dos usuários, que podem, inclusive, escolher os perfis para acessarem os serviços;

- Educação: com o objetivo de melhorar a vida escolar dos estudantes, o sistema do Bora pra Escola ajudou na transferência do auxílio para estudantes da rede pública. Outro sistema importante foi o Siga Censo Escolar, que possibilitou a migração de dados consolidados para a prestação de contas anual no sistema Educacenso, do Governo Federal, que planeja a distribuição de recursos para os municípios;

- Fibra óptica: a Prefeitura instalou mais de 40 km de fibra óptica, o que gerou o fornecimento de internet em 70 escolas da rede municipal. Iniciada em setembro de 2022, a execução inclui a aquisição de rádios wi-fi e switches que possibilitarão amplo alcance do sinal de internet nas dependências escolares;

- Data Center: o centro de processamento de dados, mais conhecido como Data Center teve a sua capacidade de memória expandida com 384 gigabytes (GB), sendo que já existiam 768 GB. Para 2023, está previsto um upgrade de atualização tecnológica com mais aumento de memória em disco no Data Center.