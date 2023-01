Prefeitura de Belém: obras na Estrada Nova começam a ser entregues em janeiro de 2023

O saneamento básico trata-se do conjunto de serviços de abastecimento de água, limpeza e manejo de resíduos, que geram bem-estar para a população. Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida para o moradores da capital paraense, a Prefeitura de Belém começa a entregar, em janeiro de 2023, as obras de saneamento realizadas nos bairros do Jurunas, Cremação e Condor.

Os projetos são realizados por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). Entre as principais obras está a do Canal de Descarga Caripunas Beira-Mar.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Prefeitura de Belém realiza diversas campanhas de combate ao racismo]]

O Canal de Descarga vai beneficiar de maneira direta 30 mil moradores e indiretamente mais de um milhão, já que a obra visa solucionar os alagamentos no bairro do Jurunas e em partes dos bairros da Cidade Velha e Batista Campos.

O Canal de Descarga Caripunas Beira-Mar vai inovar o sistema de drenagem de Belém (Ascom/Promaben)

“Essa é a maior obra de infraestrutura da cidade. É um grande investimento, todo o projeto foi refeito para modernizar o sistema de drenagem com as comportas que possibilitarão não ter mais alagamentos”, declara o prefeito Edmilson Rodrigues.

Confira, a seguir, mais obras da Prefeitura de Belém:

- Conjunto habitacional e comercial: localizado na travessa Quintino Bocaiúva, no bairro da Condor, o conjunto tem o objetivo de abrigar os moradores que serão remanejados dos locais de obras;

- Unidade Básica de Saúde da Cremação: foram iniciadas as obras de ampliação da Unidade, para que ocorra a implantação da Unidade de Referência de Vigilância de Doenças Tropicais Negligenciadas (Urvet). A previsão é concluir a obra em cinco meses;

- Estação de tratamento: a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, vai beneficiar 85 mil moradores. Além disso, a ETE possui um emissário subaquático de mil metros, que despeja os efluentes tratados distante das margens do rio Guamá;

- Miolo do Jurunas e Ilha Bela: as obras do Miolo do Jurunas e Ilha Bela incluem projetos de microdrenagem, melhorias no abastecimento de água, construção de pontes e obras em estradas.