Fasepa oferta 550 vagas em Belém, Marabá e Santarém; inscrições terminam nesta quarta-feira (6)

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (Fasepa) está realizando um processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de níveis de escolaridade superior, médio e fundamental para as unidades da Região Metropolitana de Belém, Marabá e Santarém.

Veja aqui o edital completo

Ao todo, estão sendo ofertadas 550 vagas de trabalho temporário, distribuídas em 11 cargos. São eles:

Superior



Administrador (1 vaga)

Assistente Social (23 vagas)

Nutricionista (3)

Pedagogo (14)

Psicólogo (14)

Técnico Social - Psicólogo (2)

Técnico Social - Enfermagem (4)

Médio



Auxiliar de Enfermagem (25)

Motorista (39)

Monitor (388)

Fundamental



Agente de Artes Práticas - Cozinha (37)



Conforme o edital, o vencimento base varia, conforme o cargo, de R$ 1.215,50 a R$ 1.724,64, podendo ser acrescido de outras vantagens legais.

Inscrições



As inscrições começaram nesta segunda-feira (4) e seguem abertas até esta quarta-feira (6). Para se candidatar a uma das vagas, os interessados em participar do PSS devem se cadastrar exclusivamente por meio eletrônico, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará. A seleção será feita a partir de análise documental e curricular, seguida de entrevista dos candidatos.