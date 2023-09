Edital do PSS da Emater com 59 vagas será divulgado na sexta-feira (8), diz governo

Nesta sexta-feira (8), estará disponível no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará (Sipros), o edital completo do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de 59 vagas na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater). A informação foi divulgada pela própria Emater, na noite desta quarta-feira (6). As oportunidades de trabalho no órgão são em caráter temporário, para todos os níveis de escolaridade.

A autorização para a seleção foi publicada na última terça-feira (5), no Diário Oficial do Estado (DOE). Na publicação, o período de inscrições estava previsto para a última quarta-feira (6) e até esta sexta. Porém, o texto foi revogado e as datas alteradas. Conforme novo extrato do edital publicado em edição extra desta quarta-feira (6), as inscrições, que são gratuitas, serão abertas na segunda-feira (11) e podem ser feitas até terça-feira (12).

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem se cadastrar exclusivamente no site do Sipros.

O PSS da Emater vai disponibilizar 26 vagas para nível superior, 22 vagas para nível médio, 11 vagas para nível fundamental, com salários que variam de R$ 1.367,77 a R$ 4.309,58, mais benefícios.