Haddad diz que concursos públicos devem ser revistos

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, afirmou neste domingo (17) que os concursos públicos devem ser revistos no Brasil.

“Os concursos ainda são muito mal feitos, eles ainda selecionam de forma enviesada e não são os mais adequados”, disse.

Para Haddad, o estágio probatório, período de 36 meses no qual a compatibilidade do servidor para a função é avaliada, “tem que ser levado a sério”.

“Se a pessoa não tem vocação para o serviço público, elimina”, acrescentou.



Apesar das críticas aos concursos públicos, Haddad desconversou quando foi questionado se a estabilidade do servidor deveria acabar.

“Se a gente selecionar bem, se a gente fizer um bom estágio probatório e se a gente fizer uma boa progressão de carreira, que efetivamente leve em conta o desempenho, você tem os ingredientes necessários para um bom serviço público”, afirmou o ministro.

Haddad disse ser favorável à realização da reforma administrativa, desde que seja feita nos “termos corretos”.