Casa do ministro Haddad é alvo de tentativa de assalto; 4 homens participaram da ação

A casa do ministro da Fazenda Fernando Haddad, na Zona Sul de São Paulo, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (14). Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda, quatro homens invadiram o quintal da residência.

VEJA MAIS

No momento da invasão, Haddad estava na casa Os suspeitos não conseguiram adentrar o imóvel e fugiram. A ação foi registrada por câmeras de segurança da residência. Por volta das 5h, uma funcionária percebeu que o portão tinha sido arrombado.

“Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na Zona Sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado. Os detalhes serão levantados pela investigação policial”, informou o Ministério da Fazenda.

Durante a manhã, Haddad cancelou uma reunião que teria com Paulo Moll, CEO da Rede D’Or, e Heraclito Gomes, chairman-executivo da SulAmérica, às 10h30.