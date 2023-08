R70: 'Eu vejo isso ser tratado como uma ação 'Robin Hood', de uma revanche, e não é nada disso'

Dinheiro extra

Na quinta-feira, 6,1 milhões de contribuintes vão receber o pagamento do 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023.



Federação das Indústrias

Ontem os membros da nova diretoria da Fiepa se reuniram para o primeiro dia de trabalho da gestão 2023/2027.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Eu vejo isso ser tratado como uma espécie de ação ‘Robin Hood’, de uma revanche, e não é nada disso.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre as propostas do governo para taxar offshores e fundos exclusivos.

LIXO

ACÚMULO

O acúmulo de lixo doméstico nas ruas de Belém marcou o início de mais uma semana na capital. Ontem, quem costuma caminhar pela Praça Brasil, no bairro do Umarizal, teve literalmente que desviar de montes de lixo acumulados logo nas primeiras horas da manhã, evidenciando que não houve coleta no período noturno. Pela manhã muitos sacos já estavam abertos e com muito lixo espalhado pelo calçadão. As mesmas cenas de lixo acumulado foram vistas em vários bairros da cidade, como Pedreira, Marco e Reduto, e foram postadas nas redes sociais. No Jornal Liberal 1ª edição muitos telespectadores também enviaram imagens ao vivo e reclamaram da sujeira pela cidade.

CICLOFAIXA

NOVELA



Só piora a situação, noticiada aqui, da nova ciclofaixa da recém-pavimentada avenida Senador Lemos. Depois de desenhar uma ciclofaixa que ocupava um ponto de faixa entre as travessas Pombal e Dom Pedro II, ao lado da Praça Brasil, a empresa contratada pela Prefeitura de Belém revisitou a obra, dividiu a pista em duas faixas de tráfego de carro, a ciclofaixa e faixa extra servindo de estacionamento, resolvendo o problema da cooperativa de táxis que estava prejudicada. Ocorre que esse desenho termina na travessa Dom Pedro I, e a partir de lá até a avenida Visconde de Souza Franco o estreitamento da Senador Lemos não permite todas as faixas. Com isso foi encerrada a de estacionamento e sobrou só a ciclofaixa, que está sendo usada para estacionamento de carros particulares.

MEIO AMBIENTE

CONSULTA



A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) abriu consulta pública à sociedade civil para elaborar a minuta do projeto de lei que vai instituir a Política Estadual de Unidades de Conservação da Natureza no Pará. A ideia é regulamentar o Sistema de Unidade de Conservação do Pará, com destaque para a biodiversidade e a bioeconomia.



MINUTA



A minuta foi desenvolvida em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), por um grupo de trabalho que vem analisando aspectos técnicos e os impactos da iniciativa na sociedade. Para participar é necessário baixar e preencher o formulário disponível no site da Semas até 6 de setembro. As sugestões enviadas serão analisadas por uma comissão técnica que verificará a viabilidade e, após aprovadas, serão encaminhadas para publicação oficial.

ELEIÇÕES

ORGANIZAÇÃO



Em contagem regressiva para as Eleições 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza a partir de amanhã a oficina do Plano Integrado das Eleições 2024. O evento ocorrerá em Salinópolis, nordeste do Estado, e vai reunir representantes das 100 Zonas Eleitorais do Pará. Os objetivos do encontro são conhecer e listar as demandas e propostas para aperfeiçoar a realização do pleito.

DÍVIDA

NEGOCIAÇÃO



O Procon-PA comemora 35 anos de existência em meio ao mutirão “Renegocia!”, que segue até o dia 31 deste mês. Até o momento, cerca de R$ 4 milhões foram levados ao mutirão. As principais dívidas dizem respeito a empréstimo bancário e contas em atraso com concessionárias de energia elétrica e de água.

MINERAL

CADASTRO



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia formalizou Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Juruti, no oeste paraense, para integrar o município ao Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários.



REGULARIZAÇÃO



O acordo prevê a troca de informações contidas no Cadastro Estadual de Recursos Minerários, e no processo de licenciamento ambiental para extração mineral, a cargo das secretarias municipais de Meio Ambiente, além do acesso ao perfil técnico das prefeituras. Na prática, a medida deve facilitar a regularização dos pequenos e médios empreendimentos, permitindo que o Estado conheça a realidade de cada segmento da cadeia produtiva, desde a geologia até a transformação mineral.

Em Poucas Linhas

► Será hoje a convenção do PSDB de Ananindeua, articulada pelo grupo do ex-prefeito Manoel Pioneiro, que já confirmou a posse do filho do ex-prefeito na presidência do diretório municipal do partido. O jovem, que até poucos dias assinava Leonam Antunes, sobrenome de batismo, nas últimas semanas aparece em posts nas redes sociais adotando a assinatura política de Leonam Pioneiro, a mesma adotada pelo pai. Aliados também já dão como certa a vitória do rapaz como vereador em 2024.



► Esses dias as câmeras de segurança da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) flagraram um furto constrangedor. As imagens, que não foram divulgadas pela equipe de segurança, mostram o momento em que um rapaz “guarda” uma carteira dentro da própria meia. A vítima teria sido Sidney Leonardo, um dos filhos do presidente da Casa, deputado Chicão, que preferiu não levar o caso adiante em razão de o infrator, de 25 anos, integrar, até então, o gabinete de outro deputado.



► Os setenta anos do Hospital Adventista de Belém serão comemorados hoje, com uma celebração no Boulevard das Feiras da Estação das Docas. À frente do evento, o cerimonialista Marcelo Pinheiro já confirmou as presenças de autoridades de saúde, políticos e profissionais da imprensa.



► Será realizada hoje a conferência “Introdução às Tradições e Linhagens Teóricas do Antirracismo”, com o professor e ativista senegalês Mamadou Baila Ba, defensor dos direitos humanos e vítima de perseguição por supremacistas brancos em Portugal. Baila Ba é convidado especial da I Jornada de Antirracismo e Justiça Climática na Amazônia. A programação, realizada em parceria com a Prefeitura de Belém e a Universidade Federal do Pará, integra as comemorações dos 50 anos do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos.