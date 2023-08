'A reforma tributária é para buscar justiça, não é para buscar mais arrecadação', afirma Haddad

Rótulos de remédios

A Anvisa aprovou mudanças na rotulagem de medicamentos para garantir o uso correto deles e a segurança dos pacientes.



Premiação acumulada

O prêmio para os ganhadores do próximo sorteio da Mega-Sena, marcado para amanhã, está estimado em R$ 60 milhões.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"A reforma tributária é para buscar justiça, não é para buscar mais arrecadação.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que defendeu ainda a taxação de fundos dos super-ricos.

MÉDICOS

PARALISAÇÃO

Médicos que trabalham nas Unidades de Pronto Atendimento do Jurunas e Marambaia deram início, ontem, a uma paralisação por tempo indeterminado. Em documento enviado à direção das unidades e à Secretaria de Saúde do Município de Belém, os profissionais afirmam que o motivo da suspensão dos serviços é o atraso nos pagamentos. O último pagamento realizado, segundo eles, foi referente ao mês de abril de 2023, pago em 30 de junho de 2023. “Tem-se uma situação financeira insustentável para o corpo médico das unidades em questão, configurada por insegurança no sustento familiar”, afirmam, ressaltando que os atrasos têm sido recorrentes nos últimos dois anos.

SERVIDORES

PONTO FACULTATIVO



Como a coluna havia antecipado, o governo do Estado decretou ponto facultativo e determinou que, na medida do possível, os servidores façam home office nos dias 8 e 9 de agosto. A medida foi tomada para reduzir o impacto sobre o trânsito da cidade nos dois dias da Cúpula da Amazônia e atinge as aulas na rede pública de ensino. Na tarde de ontem o sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino divulgou nota recomendando que os associados façam o mesmo. “O Sinepe entende que, com a realização da Cúpula da Amazônia, nas referidas datas haverá aumento considerável na circulação de pessoas, além do fechamento de ruas e avenidas, em virtude da necessidade de medidas diferenciadas de segurança, que poderão ocasionar dificuldades para a mobilidade na cidade”, explica.

OAB

LISTA



Após sete horas e meia de arguição, a Ordem dos Advogados do Brasil - seção Pará (OAB/PA) anunciou os nomes da lista sêxtupla que será entregue hoje ao Tribunal de Justiça do Pará para escolha de quem vai ocupar a cadeira que ficou vaga com a aposentadoria de Milton Nobre.



NOMES



Ainda estão na disputa José Ronaldo Dias Campos, João Batista Vieira dos Anjos, Alex Pinheiro Centeno, César Ramos da Costa, Odilon Vieira Neto e Katia Tolentino Gusmão da Silva. O TJPA vai definir uma lista tríplice que será enviada ao governador Helder Barbalho, a quem caberá a escolha final.

PREFEITURAS

CONCURSO



O Ministério Público do Estado apertou o cerco aos municípios que seguem contratando pessoal sem a realização de concurso, burlando o que determina a Constituição. Depois da Prefeitura de Parauapebas, sudeste do Pará, obrigada a demitir quase 2,7 mil servidores temporários, a Justiça Estadual determinou que sejam feitas demissões em Breves.



AÇÃO



A medida foi resultado de Ação Civil Pública movida pela 3ª Promotora de Justiça do município de Breves, Paula Suely de Araújo Alves Camacho. A Justiça determina ainda que o “município deflagre processo para realização de concurso público” imediatamente.

TRIBUNAL

SERVIÇOS



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará vai retomar os atendimentos itinerantes na Região Metropolitana de Belém. Serão ofertados serviços como emissão do primeiro título, transferência, revisão, segunda via do título de eleitor, entre outros. No sábado (5), das 8h às 14h, os atendimentos vão ocorrer na praça do Espaço Radical, na avenida Independência, em Ananindeua, e na Escola Municipal Castanheira, na travessa Soledade, no bairro Paracuri 1, em Icoaraci. No domingo (6), no mesmo horário, os atendimentos serão feitos na praça da Igreja Matriz de Ananindeua, na BR-316, no km 8, no Centro de Ananindeua, e na Fundação Escola Bosque, em Outeiro.

ASSEMBLEIA

SINDICÂNCIA



Os militares cabos e soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará se reúnem em Assembleia Geral Extraordinária para decidir sobre a criação de uma sindicância para apurar supostas irregularidades cometidas pelo vice-presidente da entidade, José Paulo da Silva, e por diretores e membros do conselho fiscal durante o período em que teriam tomado decisões à revelia da presidente, a cabo Karla Cristina Mota de Souza.

EM POUCAS LINHAS

► A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), o Centro das Indústrias do Pará e a Federação da Agricultura (Faepa) realizam na terça-feira (8) bate-papo sobre os entraves ao desenvolvimento da Amazônia. O evento terá como palestrante o ex-ministro, jornalista e escritor Aldo Rebelo, articulista do jornal O LIBERAL. Será no auditório da Fiepa, em Belém, a partir das 8h.



► Acordo coletivo entre patrões e empregados vai permitir que o comércio de Belém funcione no horário comercial, no próximo dia 15, feriado estadual de Adesão do Pará à Independência. A medida vale para comerciários que trabalham nas lojas de rua e nos shoppings.



► Com o atual prefeito de Belém Edmilson Rodrigues patinando nas pesquisas de intenção de votos feitas até agora para consumo interno dos partidos, o governador Helder Barbalho deve optar pela neutralidade no primeiro turno e só definir quem apoiará na disputa final, onde tudo leva a crer que o grande adversário será um candidato da oposição ao próprio governador e ao presidente Lula.

► “Amazônia urbana, construções coletivas para o desenvolvimento sustentável” é o tema de hoje do Fórum das Cidades Amazônicas, que começou ontem, no Hangar, e reúne gestores das grandes cidades da Amazônia brasileira.



► A Vale iniciou nesta semana a entrega de tratores para a comunidade do Povo Gavião da Terra Indígena (TI) Mãe Maria. A ação faz parte do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental, referente ao processo de licenciamento federal para a expansão da Estrada de Ferro Carajás. As obras estão sendo realizadas no município de Bom Jesus do Tocantins, dentro da faixa de segurança da ferrovia, em trecho vizinho à Terra Indígena.