Inpa realiza concurso com salários de até R$ 14,2 mil no Amazonas; veja as vagas

Após 11 anos, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) anunciou um novo concurso público com 63 vagas para os cargos de pesquisador adjunto (51) e tecnologista pleno (9), com locação em Manaus (AM). As inscrições começam no dia 12 de dezembro deste ano e se estendem até o dia 15 do mesmo mês.

Confira as linhas de pesquisa para os cargos:

Fauna: genética, fisiologia, ecologia, conservação e manejo;

Manejo, silvicultura e produtos florestais;

Paisagens Amazônicas, impactos antrópicos, dinâmica dos ecossistemas e mudanças climáticas; Bioprospecção;

Recursos Hídricos;

Peixes da Amazônia e Bioeconomia;

Agricultura Tropical;

Saúde integral e doenças amazônicas, ciências humanas e sociais na Amazônia, Segurança alimentar e nutricional.

Quais os salários para o concurso?

Os cargos disponibilizados são para pessoas com nível superior de escolaridade, que receberão salários entre R$ 10.153,05 a R$ 14.274,86, conforme os títulos.

Qual o total de vagas para o concurso?

Das 51 vagas de pesquisador adjunto, 38 são para ampla concorrência, 3 para pessoas com deficiência e 10 para negros. Das nove reservadas à tecnologista pleno, 1 é para ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência e 2 para negros.

Confira o cronograma do concurso

Período de inscrições e de solicitação de inscrição com isenção de taxa de inscrição;

12/12/2023 a 15/01/2024.

Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição;

22 a 24/01/2024

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição

23 e 24/01/2024

Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de inscrição;

30/01/2024

Data final para o pagamento da taxa de inscrição;

01/02/2024

Aplicação da prova discursiva

24/03/2024.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)