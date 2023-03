Universidade Federal do Amazonas abre concurso com 46 vagas para professores

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu as inscrições para o concurso público com 46 vagas destinadas ao cargo de professor do Magisterio Superior. As oportunidades são para o campus situado na capital, Manaus, e nas cidades de Itacoatiara, Parintins, Humaitá e Coari.

Interessados em realizar a prova devem fazer a inscrição até às 17 horas do dia 7 de abril deste ano, somente pela internet, no próprio site da universidade. As vagas, com salários de R$ 2.442,66 a R$ 9.600,92, são destinadas a candidatos com nível superior de escolaridade.

Outras informações do concurso estão listadas no Edital 05/2023, na aba de documentos administrativos do portal da Ufam. O valor da inscrição dependerá do Requisito Mínimo exigido para a vaga a ser concorrida. Veja a tabela:

Requisito Mínimo Valor da Inscrição Graduação ou Graduação com Habilitação, Especialização ou Residência R$ 90,00 Mestrado R$ 130,00 Doutorado R$ 180,00

Confira as vagas:

Manaus

Enfermagem

Música

Clínica Odontológica Infantil

Neurociências e Cognição

Psicologia Organizacional e do Trabalho

Educação/Psicologia

Farmácia

Contabilidade Avançada

Contabilidade empresarial e Contabilidade governamental

Direito do Trabalho, Legislação Social e Trabalhista e Direito Digital

Ciências Sociais Aplicadas

Língua francesa, práticas de ensino, culturas e literaturas de expressão francesa

Letras - Língua e Literatura Inglesa

Língua e Literatura Portuguesa - estudos literários

Medicina

Hematologia

Cirurgia Cardiovascular

Cirurgia Vascular

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Oftalmologia

Mecânica dos Sólidos/Projeto de Máquinas

Engenharia Civil / Infraestrutura de Transportes

Micologia

Farmacologia

Química Analítica e Química Geral

Físico-Química e Química Geral

Probabilidade e Estatística

Matemática

Engenharia de Software

Serviço Social

Sociologia

História da América Colonial

Bioquímica / Farmacologia

Química Geral e Orgânica; Produtos Naturais

Itacoatiara

Administração

Farmácia

Farmácia

Parintins

Artes Visuais

Serviço Social

Humaitá

Estatística

Coari

Saúde da Criança

Cirurgia

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)