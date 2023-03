Concursos públicos ofertam 312 vagas no Pará

Os processos seletivos com inscrições abertas para a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) somam 312 vagas. Nessas instituições, as remunerações variam de R$ 1.215,50 a até R$ 6.911,84. Em todo o Brasil, 30,2 mil vagas estão em disputa e os salários podem chegar a até R$ 28,9 mil.

As inscrições para o certame da DPE encerram na próxima terça-feira (7) e custam R$ 100. Todas as 25 vagas são para cargos de nível superior, que abrangem as áreas de: Administração, Analista de TI, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Pedagogia, Médico Perito, Psicologia, Serviço Social, Secretariado Executivo e Comunicação Social. Entre elas, há oportunidades para pessoas com deficiência.

O maior número de vagas é ofertado pela FSCMP. São 250 no total, envolvendo cargos de nível médio e superior. Para concorrer, os interessados devem se inscrever até 15 de março e pagar a taxa que é de R$ 52 para as funções de nível médio/técnico e de R$ 79 para o nível superior.

A seleção, prevista para ocorrer em 16 de abril, vai abranger os cargos nas áreas de assistente administrativo, assistente de informática, técnico de contabilidade, técnico em enfermagem, Análise de Sistemas, Engenharia Civil, Estatística, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Terapia ocupacional e Medicina. Nesse último caso, buscam-se profissionais com especialidade em: anestesiologia; cirurgia geral; cirurgia pediátrica; cirurgia plástica; clínica médica; hematologia e hemoterapia; medicina do trabalho; nefrologia; ginecologia e obstetrícia; infectologia; ortopedia e traumatologia; pediatria; medicina intensiva; genética médica; e reumatologia.

Por fim, o IFPA está com seleção aberta para o preenchimento de 37 vagas para cargos de nível médio e superior, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são para as áreas de Assistente de Alunos, Técnico de Laboratório/Ciências, Técnico de Laboratório/Informática, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico de Tecnologia da Informação, Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Contador, Estatístico, Médico e Tecnólogo em Gestão Financeira.

As remunerações serão de R$ 1.945,07 para cargo de nível médio, R$ 2.446,96 para nível técnico e de R$ 4.180,66 para cargos de nível superior. Os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 458, auxílio-transporte, assistência suplementar à saúde e auxílio pré-escolar no valor de R$ 321 por dependente até cinco anos de idade. As inscrições podem ser feitas até às 16h do dia 16 de março de 2023. Já as taxas custam R$ 60 para cargos de nível médio; R$ 80 para cargos de nível técnico; e R$ 100 para cargos de nível superior.

Em todo o país, a Secretaria da Educação do Tocantins é a instituição com mais vagas abertas. No total, são 5.164. Nesse concurso, as inscrições também devem ser feitas até 16 de março. A remuneração prevista em edital é de R$ 4.826,20. Já o processo com salário mais alto é do Ministério Público de São Paulo, que oferta remuneração de R$ 28,9 mil.

Serviço:

Concurso público da Defensoria Pública do Estado do Pará

Inscrições: até 7 de março pelo site www.legalleconcursos.com.br

Taxa: R$ 100

Salário: R$ 6.911,84

Vagas: 25

Concurso público da Santa Casa de Misericórdia do Pará

Inscrições: até 15 de março pelo site www.cetapnet.com.br

Taxa: entre R$ 52 e R$ 79

Salário: entre R$ 1.215,50 e R$ 3.695,38

Vagas: 250

Concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará