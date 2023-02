Hospitais públicos do Pará ofertam 371 vagas no Estado

A área da saúde paraense está com dois concursos abertos, que, juntos, ofertam 371 vagas para hospitais públicos do Estado. Com inscrições até 3 de março, o Hospital Ophir Loyola (HOL) abriu 121 vagas para cargos que exigem o nível médio e superior de escolaridade dos candidatos. Veja o edital.

O concurso do HOL será executado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap). Os interessados devem se inscrever pelo site da Cetap até a data estabelecida e efetuar o pagamento da taxa de participação, que custa R$ 52, para os cargos de nível médio, e R$ 63, para os cargos de nível superior.

De acordo com o edital do certame, o salário das funções pode variar de R$ 1.215,50 a R$ 3.696,38, com acréscimo de vantagens legais, conforme o cargo escolhido.

Das vagas ofertadas, 112 são de nível médio, para o cargo de técnico de enfermagem, sendo 106 vagas para ampla concorrência e 6 reservadas a candidatos com deficiência. Para o posto, o salário é de R$ 1.215,50, acrescido de outras vantagens legais.

Já os candidatos com graduação podem concorrer às seguintes vagas:

Médico, especialidade clínica médica (1);

Farmacêutico (2);

Biomédico (3);

Técnico em administração e finanças, formado em pedagogia (1);

Técnico em gestão de infraestrutura, com formação em engenharia civil (1); e

Engenheiro de segurança do trabalho (1).

Os cargos de nível superior oferecem remuneração de R$ 3.696,38, composta de vencimento base, mais gratificação de escolaridade, acrescida de outras vantagens legais.

O concurso será composto de duas etapas, sendo a prova objetiva, comum a todos os participantes, e a prova discursiva, exclusiva para os cargos de nível superior. Os testes terão questões de língua portuguesa; legislação e ética no serviço público; noções de informática, legislação básica da saúde; e conhecimentos específicos. Conforme o cronograma do edital, as provas devem ser aplicadas na data provável de 2 de abril, na cidade de Belém.

Concurso Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia do Pará também está realizando um concurso público para preencher 250 vagas na fundação. As oportunidades são para candidatos com o nível médio, técnico ou superior de formação. O certame também será organizado pela Cetap. A lotação dos candidatos será de acordo com a necessidade da Instituição.

O edital informa que os os novos servidores devem receber ganhos mensais que variam entre 1.215,50 e R$ 3.695,38, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Vagas

As chances para o nível médio são para assistente administrativo e assistente de informática. Já para técnico, são para técnico de contabilidade e técnico em enfermagem. Para o nível superior, as áreas ofertadas são análise de sistemas, engenharia civil, estatística, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e medicina.

As especialidades disponíveis para médico são: anestesiologia; cirurgia geral; cirurgia pediátrica; cirurgia plástica; clínica médica; hematologia e hemoterapia; medicina do trabalho; nefrologia; ginecologia e obstetrícia; infectologia; ortopedia e traumatologia; pediatria; medicina intensiva; genética médica; e reumatologia.

Os interessados em ingressar no serviço público do hospital devem se inscrever até 15 de março, pelo site da Cetap. As taxas para as funções de nível médio/técnico custam R$ 52, enquanto que para o nível superior o valor é de R$ 79.

A avaliação objetiva deverá ser aplicada na data provável de 16 de abril de 2023. O certame ainda terá uma prova discursiva, que será uma redação. Os candidatos aos cargos de nível superior também farão uma prova de títulos.

