Concurso da Fundação Santa Casa oferta vagas para nível médio e superior

A Santa Casa de Misericórdia do Pará está com inscrições abertas para o concurso que oferta 250 vagas para cargos que exigem o nível médio, técnico ou superior de escolaridade. A banca escolhida para organizar o certame é o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap). A lotação dos candidatos será de acordo com a necessidade da Instituição.

Segundo o edital do concurso, os ganhos mensais dos novos servidores variam entre R$ 1.215,50 e R$ 3.695,38, sendo que a jornada de trabalho será de 30 horas semanais.

Inscrições

Para pleitear uma vaga, os interessados devem se inscrever até 15 de março, pelo site da Cetap. As taxas para as funções de nível médio/técnico custam R$ 52, enquanto que para o nível superior o valor é de R$ 79.

Vagas

As vagas para o nível médio são para:

- Assistente administrativo

- Assistente de informática

Nível técnico:

- Técnico de contabilidade

- Técnico em enfermagem

Nível superior:

- Análise de sistemas

- Engenharia civil

- Estatística

- Fisioterapia

- Fonoaudiologia

- Nutrição

- Psicologia

- Terapia ocupacional

- Medicina

As especialidades disponíveis para médico são: anestesiologia; cirurgia geral; cirurgia pediátrica; cirurgia plástica; clínica médica; hematologia e hemoterapia; medicina do trabalho; nefrologia; ginecologia e obstetrícia; infectologia; ortopedia e traumatologia; pediatria; medicina intensiva; genética médica; e reumatologia.

A avaliação objetiva deverá ser aplicada na data provável de 16 de abril de 2023. O certame ainda terá uma prova discursiva, que será uma redação. Os candidatos aos cargos de nível superior também farão uma prova de títulos.

Concurso Santa Casa

Inscrições: até 15 de março, por meio deste site

Taxa: R$ 52 e R$ 79

Salário: entre R$ 1.215,50 e R$ 3.695,38

Vagas: 250

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)