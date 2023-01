AGU abre concurso com 300 vagas; provas serão realizadas em Belém

A Advocacia-Geral da União (AGU) lançou três editais que ofertam, juntos, 300 vagas para candidatos com bacharel em direito. As oportunidades serão divididas igualmente entre os cargos de advogado da União; procurador federal; e procurador da Fazenda Nacional. Segundo o documento, haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para candidatos negros.

Requisitos

Para qualquer um dos postos, é exigido que o candidato tenha diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação em direito; registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, pelo menos, dois anos de prática forense.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever até 7 de fevereiro no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição custa R$ 180 para todos os postos.

O salário para todos os cargos é de R$ 21 mil. Os candidatos passarão pelas seguintes etapas: prova objetiva, provas discursivas, inscrição definitiva, prova oral, sindicância de vida pregressa e avaliação de títulos.

VEJA MAIS:

As primeiras fases — provas objetiva e discursivas — serão realizadas nas capitais dos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal (DF).

As primeiras etapas devem acontecer a partir de 30 de abril, para o cargo de advogado da União; 7 de maio, para procurador federal; e 21 de maio para procurador da Fazenda Nacional. As provas discursivas estão previstas para junho, para os dois primeiros cargos, e em julho, para o último.

Lotação

A distribuição das vagas nas unidades de lotação será publicada em conjunto com o ato de nomeação e de convocação para a escolha de vagas e posse no cargo.

O candidato nomeado ordenará, conforme sua preferência, os órgãos de lotação com vagas disponíveis no momento da nomeação e, após a posse, os órgãos de direção superior da AGU adequarão as vagas disponíveis à quantidade de empossados, observando a proporcionalidade original da distribuição das vagas entre os órgãos de direção superior.

Concurso AGU

Inscrições: até 7 de fevereiro, por meio deste site

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 21.014,49

Vagas: 300

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)