Concurso para Câmara Municipal de Curionópolis está com inscrições abertas

No sudeste do Estado, a Câmara Municipal de Curionópolis está com inscrições abertas para o concurso que oferta nove vagas imediatas e duas para formação de cadastro reserva. Os interessados devem acessar o site do Instituto Ágata, responsável pelo certame, até o dia 22 de fevereiro. As taxas variam entre R$ 65 e R$ 90.

Cargos

Nível fundamental:

- Auxiliar de serviços gerais

- Vigia.

Nível médio:

- Auxiliar administrativo

- Motorista

- Recepcionista

- Técnico legislativo

O edital também inclui uma vaga para procurador legislativo, que exige graduação em direito.

A remuneração ofertada pela Câmara Municipal varia entre R$ 1.302 e R$ 7.500. A prova objetiva, comum a todos os cargos, será realizada em Curionópolis, em 26 de março, com o total de 30 questões. Os candidatos ao cargo de procurador legislativo serão submetidos a uma prova de títulos.

Serviço:

Inscrições: até 22 de março, por meio deste site

Taxa: R$ 65 e R$ 90

Salário: entre R$ 1.302 e R$ 7.500

Vagas: 9

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)