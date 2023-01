TST abre 300 vagas para cargo de juiz com salário de R$ 32 mil; confira vagas no Pará

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) está com inscrições abertas para o concurso que oferta 300 vagas em todo o país. Também haverá formação de cadastro reserva. O certame, regido pelo edital nº 1/2023, é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e terá distribuição de vagas entre o Distrito Federal (DF) e todas as Unidades da Federação.

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que possui jurisdição nos estados dos Pará e Amapá, terá nove vagas reservadas. Esse é o segundo certame nacional unificado para todos os Tribunais Regionais do Trabalho.

As inscrições ficarão abertas até as 16h de 15 de fevereiro, pelo site da FGV. Será cobrada uma taxa de participação fixada em R$ 320. As chances são para o cargo de juiz do trabalho substituto dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT). Os ganhos iniciais do posto chegam a R$ 32 mil.

Os requisitos estabelecidos para a função são diploma de bacharel em direito, registro profissional ativo e exercício de atividade jurídica por, no mínimo, três anos após a conclusão da graduação.

Etapas do concurso

A primeira etapa do concurso será a aplicação de provas objetivas, prevista para 14 de maio deste ano, realizadas em 24 cidades do país. A prova será composta por 100 questões de múltipla escolha, distribuídas em três blocos:

Bloco 1:

Direito individual e coletivo do trabalho, administrativo e penal.

Bloco 2:

Direito processual do trabalho, constitucional, constitucional do trabalho, civil, e direito da criança, adolescente e jovem.

Bloco 3:

Direito processual civil, internacional e comunitário, previdenciário, empresarial, direitos humanos e humanos sociais.

VEJA MAIS:

Provas

As provas posteriores — escritas e orais — serão aplicadas somente no Distrito Federal. As etapas seguintes incluem prova discursiva, prova prática de sentença trabalhista, inscrição definitiva do candidato, avaliação médica e psicológica, e sindicância de vida pregressa/investigação social.

A quarta etapa do certame será a prova oral, realizada em sessão pública nas dependências do Tribunal Superior do Trabalho. Os candidatos classificados nas fases anteriores passarão por avaliação de títulos.

Serviço:

Inscrições: até 15 de fevereiro, por meio deste site

Taxa: R$ 320

Salário: R$ 32.004,65

Vagas: 300

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)