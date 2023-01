Governo do Pará publica retificações no edital do concurso para a Fundação Santa Casa; veja

O Diário Oficial do Estado desta terça-feira (17) traz pequenas mudanças no edital do concurso público que destina vagas à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP). Assinado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e pelo hospital, o edital nº 2/Seplad-FSCMP retifica o edital nº1/Seplad-FSCMP, após a análise e julgamento das impugnações ao edital original.

No item 4, que trata das vagas disponíveis, o governo do Pará reforçou que o concurso se destina ao preenchimento de 250 vagas em cargos de provimento efetivo, bem como à formação de cadastro de reserva. Porém, fez uma retificação na tabela que mostra os cargos e vagas ofertados pela Fundação Santa Casa.

No edital nº 1, o quadro que mostrava os cargos com vagas abertas separava as oportunidades entre "nível médio", "nível superior" e "médico - por especialidade". Além disso, nas vagas destinadas para profissionais da medicina, apenas constavam as especialidades.

No novo edital, de nº 2, à frente de cada especialização consta a palavra "médico", enfatizando que as vagas são apenas para esses profissionais. E o novo documento também divide os cargos em apenas duas categorias: "nível médio" e "nível superior", deixando as chances para os médicos junto com as demais vagas ofertadas para nível superior. Confira a nova tabela:

(Reprodução / Diário Oficial do Estado)

Já o anexo III, que trata das informações de cada cargo, continha um erro. No edital nº 1, em alguns blocos que mostravam as vagas para médicos não constavam as especialidades, portanto, não era possível saber quais eram as informações específicas de cada cargo. Já o edital nº 2 tem as divisões corretas. Confira a diferença:

Quadro do edital nº 1 do concurso público. (Reprodução / Diário Oficial do Estado)

Quadro do edital nº 2 do concurso público. (Reprodução / Diário Oficial do Estado)

O governo do Pará ressalta que ficam mantidas todas as demais disposições do edital inicial, e que as retificações entram em vigor na data de sua publicação.