Prorrogadas as inscrições do concurso do TCM-PA; veja a nova data

Os candidatos interessados em conquistar uma das vagas no concurso do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) terão uma nova chance para se inscrever. O prazo para efetuar a inscrição do certame foi prorrogada. O período terminava nesta segunda-feira (16) e agora passa a valer até o dia 31 de janeiro de 2023. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Pará desta terça-feira (17).

As inscrições podem ser realizadas através do site da Consulpam, banca organizadora do certame, mediante pagamento das taxas nos valores de:

Nível médio: R$ 30

Nível superior (auditor): R$ 42,5

Nível superior (conselheiro): R$ 30

Quais as vagas ofertadas pelo concurso do TCM PA?

O concurso oferta vagas para o cargo de auditor, na área jurídica, que devem ter diploma de bacharelado em direito. O certame também está com oportunidades para o cargo de auditor, na área contábil, em que é exigida graduação em contabilidade. Já para os cargos de controle externo (engenharia), o candidato deve ter diploma em uma das áreas de engenharia (ambiental, civil e elétrica).

Para o nível médio, as chances são para técnico de controle externo. Haverá reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 10% para pessoas pretas, pardas, quilombolas ou indígenas.

Qual o salário dos cargos do concurso do TCM PA?

O edital informa que o salário para conselheiro-substituto é de R$ 33.689,11; de R$ 6.888 para o cargo de auditor de controle externo; e de R$ 3.577,50 para a função de técnico de controle externo.

Onde serão realizadas as provas do concurso do TCM PA?

O concurso contará com provas objetivas e discursivas para todos os cargos, que serão aplicadas em Belém. A segunda etapa do concurso será a avaliação de títulos para candidatos com o nível superior, aprovados após a primeira fase.

A prova objetiva terá 70 questões para os cargos de técnico e auditor e 100 questões para cargo de conselheiro-substituto, envolvendo conteúdos de controle externo da administração pública, legislação específica, administração pública, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito financeiro, noções de direito tributário, administração orçamentária e financeira e orçamento público, auditoria governamental, compliance, gestão de risco e governança, contabilidade pública, conhecimentos específicos do cargo, entre outras disciplinas.

O gabarito preliminar da prova objetiva será disponibilizado no site da Consulpam, um dia após a aplicação das respectivas provas. O concurso terá validade de dois anos, contados da data de homologação, podendo, por ato expresso, ser prorrogado uma única vez por igual período.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)