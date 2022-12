TCM Pará abre 70 vagas em concurso para nível médio e superior; salários chegam a R$ 33,6 mil

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM PA) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (05) o edital do concurso público com oferta de 70 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Auditor de Controle Externo e Conselheiro-Substituto e mais formação de cadastro de reserva.

Do total de vagas abertas, 10% serão reservadas aos candidatos portadores de deficiência e 10% ficam para pessoas pretas, pardas, quilombolas ou indígenas.

Inscrições

As inscrições começam no dia 14 de dezembro e seguirão até o dia 16 de janeiro de 2023 através do site da Consulplam, organizadora do certame. A taxa de inscrição para o cargo de Conselheiro Substituto será no valor de R$ 30. Já para o cargo de Técnico Controle Externo, o valor cobrado será de R$ 33 e para o cargo de Auditor de Controle Externo, R$ 42,50.

VEJA MAIS

Requisitos

Para participar do certame, o candidato à vaga de Auditor de Controle Externo (Área Jurídica) deverá ter diploma de bacharelado em Direito. Já os que optarem por se candidatar a vaga de Auditor de Controle Externo (Área Contábil), precisam dispor de diploma de bacharelado em contabilidade. E para os cargos de Auditor de Controle Externo (Área de Engenharia), a exigência é que o candidato seja bacharelado em uma das áreas de engenharia (ambiental, civil e elétrica).

Para Conselheiro Substituto é preciso que o candidato seja graduado em direito, ciências contábeis, ciências econômicas ou administração. Já para o cargo de Auditor de Controle Externo (Área de Governança Pública) a exigência é ter diploma da licenciatura ou bacharelado, de nível superior em qualquer área.

Também há oportunidade para os candidatos de nível médio que podem se inscrever para a vaga de Técnico de Controle Externo onde o requisito é ter formação completa em nível médio, expedida por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Remuneração

A remuneração indicada no edital para os novos servidores é de R$ 33.689,11 para o cargo de Conselheiro Substituto; de R$ 6.888 para o cargo de Auditor de Controle Externo e de R$ 3.577,50 para a função de Técnico de Controle Externo.

Provas

Pelo edital, as provas objetivas e discursivas serão comuns a todos os cargos e serão aplicadas em Belém. As provas objetivas para os cargos de Auditor e Técnico de Controle Externo será realizada no dia 12 de março de 2023 e para o cargo de Conselheiro Substituto, no dia 19 de março de 2023. Já a prova discursiva para os cargos de Auditor e Técnico de Controle Externo está marcada para o dia 09 de abril de 2023, sendo nível médio durante a manhã e superior de tarde. Já o cargo de Conselheiro terá prova discursiva aplicada no dia 16 de abril de 2023.

A segunda etapa do concurso será constituída de Prova de Títulos, de caráter classificatório, de formação acadêmica e concorrerão os candidatos de cargos do nível superior aprovados após a prova objetiva.

A prova objetiva terá 70 questões para os cargos de Técnico e Auditor e 100 questões para cargo de Conselheiro-Substituto, envolvendo conteúdos de controle externo da administração pública, legislação específica, administração pública, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito financeiro, noções de direito tributário, administração orçamentária e financeira e orçamento público, auditoria governamental, compliance, gestão de risco e governança, contabilidade pública, conhecimentos específicos do cargo, entre outras disciplinas.

O gabarito preliminar da prova objetiva será disponibilizado no site da Consulplam, um dia após o término das respectivas provas.

O prazo de validade do concurso será de dois anos contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso, ser prorrogado uma única vez por igual período.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).