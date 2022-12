Receita Federal abre concurso público com 699 vagas e salários de R$ 11,6 mil a R$ 21 mil

Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5) o edital do concurso público da Receita Federal. Ao todo, serão ofertadas 699 vagas da Carreira Tributária e Aduaneira, com salários que variam de RR 11,6 a R$ 21 mil, dependendo do cargo. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 de dezembro. O Ministério da Economia autorizou a realização do concurso em junho deste ano.

Vagas

Estão sendo ofertadas 230 vagas de auditor-fiscal e outras 469 para o cargo de analista-tributário. Cada cargo terá 5% das vagas reservadas para PcD (Pessoa com Deficiência) e 20% para negros.

Salários

A remuneração indicada no edital é de R$ 21 mil para o cargo de auditor-fiscal e R$ 11,6 mil para a função de analista-tributário.

Inscrições

Os interessados em se candidatar a uma das vagas ofertadas no concurso público da Receita Federal devem se inscrever entre o dia 12 de dezembro deste ano até 19 de janeiro de 2023, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor-fiscal e R$ 115 para o de analista-tributário.

Estão isentos da taxa os candidatos incluído no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula, mediante solicitação e comprovação.

Provas

Pelo edital, a previsão é que as provas objetiva e discursiva sejam realizadas em 19 de março de 2023 em todas as capitais do país.

Os candidatos aprovados e classificados na primeira etapa também farão um curso de formação profissional, que será realizado on-line e de forma presencial em Brasília, Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).